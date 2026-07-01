Алехандро Гарначо может покинуть «Челси»

·6·Спорт
Алехандро Гарначо может покинуть «Челси»

Лондонский «Челси» рассматривает возможность расставания с аргентинским вингером Алехандро Гарначо, который не может показать ожидаемую игру. Футболист, когда-то считавшийся одним из самых ярких выпускников академии «Манчестер Юнайтед», не смог вернуться на прежний уровень после перехода в лондонский клуб. По сообщению Goal.com, руководство клуба готово выслушать предложения по игроку, оцениваемому в 40 миллионов фунтов стерлингов, в летнее трансферное окно 2026 года. Об этом Goal.com сообщает .

Хотя с момента переезда Гарначо на «Стэмфорд Бридж» прошло всего 12 месяцев, вопросов относительно его будущего становится всё больше. 22-летний нападающий не смог показать ожидаемых результатов в Западном Лондоне. После громкого ухода из «Манчестер Юнайтед» он потерял стабильность в новой команде. В сезоне 2025/26 он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив всего 8 голов и отдав 4 голевые передачи.

Проблемы в стиле игры и критика

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино сравнил текущее состояние футболиста с вингером «Ньюкасла» Энтони Гордоном. По его мнению, оба игрока имеют определенные ограничения в своих возможностях, и защитники соперников изучили их стиль игры. Гарначо не может демонстрировать в Лондоне те же стремительные рывки и технические действия, которые он показывал на «Олд Траффорд», что привело к снижению его уверенности в себе.

Каскарино также остановился на процессе ухода футболиста из «Манчестер Юнайтед». По его словам, недопонимания, возникшие с Эриком тен Хагом, а затем и с Рубеном Аморимом, негативно сказались на психологическом состоянии Гарначо. Футболист предпочел попробовать свои силы в другом месте, чем остаться в Манчестере, но это решение не пошло на пользу его карьере. Он даже остался вне заявки сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года.

Жизнь в Лондоне и вероятность трансфера

Эксперт отметил, что для многих иностранных футболистов жизнь в Лондоне может быть более привлекательной, чем спортивные результаты. Вполне вероятно, что Гарначо также предпочел удобства столицы Манчестеру. Однако с профессиональной точки зрения в таком клубе, как «Челси», где состав чрезмерно раздут, найти свое место оказывается сложно.

В настоящее время руководство «Челси» склонно продать Гарначо с целью очистки состава и поддержания финансового баланса. Если в ближайшие недели поступит достойное предложение, клуб может расторгнуть контракт с аргентинским вингером, чтобы минимизировать убытки. Это позволит освободить место для других талантливых молодых игроков.

ЧелсиАлехандро ГарначоТрансферыПремьер-лигаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Эшли Коул неожиданно ушел с поста главного тренера «Чезены»Эшли Коул неожиданно ушел с поста главного тренера «Чезены»Сегодня, 12:53Монтелла остается, в сборной Турции начнутся большие переменыМонтелла остается, в сборной Турции начнутся большие переменыСегодня, 12:47Непомнящий заявил, что вместо Каннаваро должен был остаться КападзеНепомнящий заявил, что вместо Каннаваро должен был остаться КападзеСегодня, 12:38Ламин Ямаль: «Франция не сильнее нас, мы выиграем чемпионат мира»Ламин Ямаль: «Франция не сильнее нас, мы выиграем чемпионат мира»Сегодня, 12:35Немецкая «Боруссия» серьезно интересуется Джахонгиром УрозовымНемецкая «Боруссия» серьезно интересуется Джахонгиром УрозовымСегодня, 12:30ЧМ-2026: точные прогнозы на три сегодняшних плей-офф матчаЧМ-2026: точные прогнозы на три сегодняшних плей-офф матчаСегодня, 12:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш