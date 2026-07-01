Алехандро Гарначо может покинуть «Челси»

Лондонский «Челси» рассматривает возможность расставания с аргентинским вингером Алехандро Гарначо, который не может показать ожидаемую игру. Футболист, когда-то считавшийся одним из самых ярких выпускников академии «Манчестер Юнайтед», не смог вернуться на прежний уровень после перехода в лондонский клуб. По сообщению Goal.com, руководство клуба готово выслушать предложения по игроку, оцениваемому в 40 миллионов фунтов стерлингов, в летнее трансферное окно 2026 года. Об этом Goal.com сообщает .

Хотя с момента переезда Гарначо на «Стэмфорд Бридж» прошло всего 12 месяцев, вопросов относительно его будущего становится всё больше. 22-летний нападающий не смог показать ожидаемых результатов в Западном Лондоне. После громкого ухода из «Манчестер Юнайтед» он потерял стабильность в новой команде. В сезоне 2025/26 он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив всего 8 голов и отдав 4 голевые передачи.

Проблемы в стиле игры и критика

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино сравнил текущее состояние футболиста с вингером «Ньюкасла» Энтони Гордоном. По его мнению, оба игрока имеют определенные ограничения в своих возможностях, и защитники соперников изучили их стиль игры. Гарначо не может демонстрировать в Лондоне те же стремительные рывки и технические действия, которые он показывал на «Олд Траффорд», что привело к снижению его уверенности в себе.

Каскарино также остановился на процессе ухода футболиста из «Манчестер Юнайтед». По его словам, недопонимания, возникшие с Эриком тен Хагом, а затем и с Рубеном Аморимом, негативно сказались на психологическом состоянии Гарначо. Футболист предпочел попробовать свои силы в другом месте, чем остаться в Манчестере, но это решение не пошло на пользу его карьере. Он даже остался вне заявки сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года.

Жизнь в Лондоне и вероятность трансфера

Эксперт отметил, что для многих иностранных футболистов жизнь в Лондоне может быть более привлекательной, чем спортивные результаты. Вполне вероятно, что Гарначо также предпочел удобства столицы Манчестеру. Однако с профессиональной точки зрения в таком клубе, как «Челси», где состав чрезмерно раздут, найти свое место оказывается сложно.

В настоящее время руководство «Челси» склонно продать Гарначо с целью очистки состава и поддержания финансового баланса. Если в ближайшие недели поступит достойное предложение, клуб может расторгнуть контракт с аргентинским вингером, чтобы минимизировать убытки. Это позволит освободить место для других талантливых молодых игроков.