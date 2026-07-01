Беккасезе покидает сборную Эквадора после поражения от Мексики

Главный тренер Себастьян Беккасезе объявил о своем уходе из сборной Эквадора после вылета команды с чемпионата мира-2026.

45-летний аргентинский специалист сообщил об этом решении после поражения со счетом 0:2 в матче 1/16 финала против Мексики. Его контракт с национальной командой истек по завершении мундиаля и не был продлен.

Мексика преградила путь Эквадору

В первом раунде плей-офф Эквадор встретился с одним из хозяев турнира — сборной Мексики.

Голы Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса в первом тайме обеспечили мексиканцам победу со счетом 2:0. Эквадор завершил встречу вдесятером после удаления Перо Инкапена.

Беккасезе объявил о решении самостоятельно

На послематчевой пресс-конференции Беккасезе подтвердил, что завершает свою деятельность в сборной Эквадора.

Специалист признал, что хотел продолжить работу в команде, однако основной цели на чемпионате мира достигнута не была. Он выразил благодарность футболистам и тренерскому штабу за совместный труд.

Эквадор вышел из группы с третьего места

Сборная Эквадора на групповом этапе чемпионата мира набрала четыре очка.

Команда потерпела поражение от Кот-д'Ивуара, сыграла вничью с Кюрасао и обыграла Германию со счетом 2:1. Эти результаты позволили Эквадору выйти в плей-офф как одной из лучших команд, занявших третье место.

Однако в 1/16 финала команда не смогла взломать оборону Мексики и завершила свое участие в турнире.

Двухлетняя работа подошла к концу

Себастьян Беккасезе возглавил сборную Эквадора в августе 2024 года.

Под его руководством команда провела 24 матча, одержав девять побед и зафиксировав 12 ничьих. Хотя Эквадор потерпел поражение всего трижды за этот период, низкая эффективность в атаке оставалась одной из главных проблем специалиста.

Теперь ожидается, что федерация футбола Эквадора выберет нового главного тренера для подготовки национальной команды к следующим турнирам.