Беккасезе покидает сборную Эквадора после поражения от Мексики

·64·Спорт
Беккасезе покидает сборную Эквадора после поражения от Мексики

Главный тренер Себастьян Беккасезе объявил о своем уходе из сборной Эквадора после вылета команды с чемпионата мира-2026.

45-летний аргентинский специалист сообщил об этом решении после поражения со счетом 0:2 в матче 1/16 финала против Мексики. Его контракт с национальной командой истек по завершении мундиаля и не был продлен.

Мексика преградила путь Эквадору

В первом раунде плей-офф Эквадор встретился с одним из хозяев турнира — сборной Мексики.

Голы Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса в первом тайме обеспечили мексиканцам победу со счетом 2:0. Эквадор завершил встречу вдесятером после удаления Перо Инкапена.

Беккасезе объявил о решении самостоятельно

На послематчевой пресс-конференции Беккасезе подтвердил, что завершает свою деятельность в сборной Эквадора.

Специалист признал, что хотел продолжить работу в команде, однако основной цели на чемпионате мира достигнута не была. Он выразил благодарность футболистам и тренерскому штабу за совместный труд.

Эквадор вышел из группы с третьего места

Сборная Эквадора на групповом этапе чемпионата мира набрала четыре очка.

Команда потерпела поражение от Кот-д'Ивуара, сыграла вничью с Кюрасао и обыграла Германию со счетом 2:1. Эти результаты позволили Эквадору выйти в плей-офф как одной из лучших команд, занявших третье место.

Однако в 1/16 финала команда не смогла взломать оборону Мексики и завершила свое участие в турнире.

Двухлетняя работа подошла к концу

Себастьян Беккасезе возглавил сборную Эквадора в августе 2024 года.

Под его руководством команда провела 24 матча, одержав девять побед и зафиксировав 12 ничьих. Хотя Эквадор потерпел поражение всего трижды за этот период, низкая эффективность в атаке оставалась одной из главных проблем специалиста.

Теперь ожидается, что федерация футбола Эквадора выберет нового главного тренера для подготовки национальной команды к следующим турнирам.

Себастьян БеккасесеЭквадорМексикаХулиан КиньонесРауль Хименес
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Эрлинг Холанд недооценил шансы Норвегии в матче против БразилииЭрлинг Холанд недооценил шансы Норвегии в матче против БразилииСегодня, 17:14Необъяснимый спад в карьере Фила Фодена: станет ли «Астон Вилла» спасением для звезды?Необъяснимый спад в карьере Фила Фодена: станет ли «Астон Вилла» спасением для звезды?Сегодня, 17:13«Реал» готовит рекордное предложение по Майклу Олисе«Реал» готовит рекордное предложение по Майклу ОлисеСегодня, 16:55«Милан» обновляет трансферный рекорд: Рубен Аморим привел в команду нового нападающего«Милан» обновляет трансферный рекорд: Рубен Аморим привел в команду нового нападающегоСегодня, 16:32Ливерпуль усилил линию защиты: официально объявлен трансфер Жереми ЖаккеЛиверпуль усилил линию защиты: официально объявлен трансфер Жереми ЖаккеСегодня, 16:11Вилли Саньоль: «Если Майкл Олисе не получит «Золотой мяч», значит, в футболе что-то идет не так»Вилли Саньоль: «Если Майкл Олисе не получит «Золотой мяч», значит, в футболе что-то идет не так»Сегодня, 15:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш