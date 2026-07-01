«Бавария» объявила о трансфере звезды сборной Марокко Исмаэля Сайбари

·41·Спорт
«Бавария» объявила о трансфере звезды сборной Марокко Исмаэля Сайбари

Мюнхенская «Бавария» совершила одну из крупнейших сделок в летнее трансферное окно. Мюнхенцы официально объявили о подписании долгосрочного контракта с нападающим нидерландского ПСВ и лидером сборной Марокко Исмаэлем Сайбари. Этот трансфер расценивается как важный шаг действующего гиганта Бундеслиги по усилению линии атаки. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

25-летний форвард подписал с мюнхенским клубом соглашение, рассчитанное до июня 2031 года. По информации Goal.com, «Бавария» выплатит ПСВ за этот трансфер около 50 миллионов евро. Кроме того, за счет прописанных в контракте бонусов эта сумма может увеличиться еще на 2 миллиона евро. Этот показатель выводит Сайбари в число самых дорогих трансферов в истории клуба.

Долгожданное соглашение и стратегический план

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль подчеркнул, что приобретение марокканского таланта не было случайным решением, а стало результатом долгосрочного плана. Руководители клуба связались с футболистом задолго до сделки и объяснили ему, какую роль он займет в будущих проектах команды. Это позволило опередить других конкурентов в гонке за игрока.

Исмаэль Сайбари считается одной из самых ярких звезд, проявивших себя в чемпионате Нидерландов. В составе ПСВ он трижды становился чемпионом страны, забив в общей сложности 42 гола и отдав 29 результативных передач. Особое внимание скаутов мюнхенцев привлекли его опыт в Лиге чемпионов и непредсказуемые действия в атаке.

Героизм на чемпионате мира

На чемпионате мира, который сейчас проходит в Северной Америке, Сайбари демонстрирует настоящие лидерские качества в составе сборной Марокко. В ходе турнира он успел забить в ворота Бразилии, Шотландии и Гаити. В частности, в матче четвертьфинала против Нидерландов он точно реализовал решающий пенальти, выведя свою команду в следующий раунд.

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройд высоко оценил психологическое состояние футболиста и его жажду побед. По его словам, такие универсальные и смелые игроки, как Сайбари, смогут привести в восторг болельщиков на «Альянц Арене». Марокканский нападающий выделяется не только умением забивать голы, но и способностью обеспечивать высокую интенсивность в командной игре.

Напомним, что Исмаэль Сайбари также одержал победу со сборной Марокко на Кубке африканских наций 2025 года. Ожидается, что его переход в Мюнхен создаст новую конкуренцию и усилит атакующий потенциал «Баварии» вместе с такими звездами, как Гарри Кейн.

БаварияТрансферИсмаэль СайбариБундеслигаМарокко
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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