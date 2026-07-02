Жоан Лапорта высмеял Реал Мадрид: «Они пытаются скрыть свои проблемы»

·65·Спорт
Жоан Лапорта высмеял Реал Мадрид: «Они пытаются скрыть свои проблемы»

Отношения между двумя гигантами испанского футбола — «Барселоной» и «Реал Мадридом» — достигли крайне напряженной точки. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта резко раскритиковал последние действия мадридского клуба, назвав их простым «ребячеством» и попыткой отвлечь внимание. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Об этом Goal.com сообщает .

В центре конфликта находится специальный отчет, представленный президентом «Реал Мадрида» Флорентино Пересом в УЕФА. Мадридцы требуют применения жестких санкций к «Барселоне» по «делу Негрейры». Однако Жоан Лапорта в интервью на стадионе «Спотифай Камп Ноу» подчеркнул, что эти попытки не принесут никаких результатов и УЕФА правильно оценивает ситуацию.

Политические игры и внутренний кризис

По мнению Лапорты, руководство «Реал Мадрида» использует этот шум, чтобы скрыть свои внутренние проблемы. В частности, он напомнил о трудностях мадридского клуба с переходом в акционерное общество и логистических проблемах вокруг стадиона «Сантьяго Бернабеу». «Они хотят оправдать свои нелогичные действия, затягивая этот вопрос, но это им не поможет», — заявил глава «Барселоны».

Президент каталонцев считает 500-страничный документ, подготовленный «Реал Мадридом», простой «пустышкой». По его словам, в ходе судебных процессов сторона соперника не смогла привести ни одного четкого доказательства. «Барселона» же предоставила все необходимые документы и готова доказать свою невиновность.

Причиной ухудшения отношений стало и заявление Флорентино Переса о том, что 14 чемпионских титулов «Барселоны» в рамках Ла Лиги якобы были украдены. Лапорта отверг эти обвинения и заявил, что если мадридский клуб не отзовет свои необоснованные претензии, «Барселона» пригрозит подать на них в суд.

На данный момент связи между двумя клубами полностью разорваны. Ранее Флорентино Перес также признал, что отношения с «Барселоной» испорчены до невосстановимого уровня. Ожидается, что это противостояние продолжится не только на поле, но и в юридической и политической плоскостях. УЕФА пока не спешит принимать окончательное решение, однако Лапорта уверен, что организация на его стороне.

БарселонаРеал МадридЖоан ЛапортаФлорентино ПересЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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