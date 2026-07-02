Бельгия обыграла Сенегал в дополнительное время и вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала чемпионата мира по футболю 2026 года сборная Бельгии одержала победу над Сенегалом со счетом 3:2 в дополнительное время. В матче, прошедшем на стадионе в Сиэтле, Сенегал вел в счете с преимуществом в два мяча. Бельгия сравняла счет на последних минутах основного времени, а в конце дополнительного времени забила победный гол.

Сенегал вышел вперед на 24-й минуте после гола Хабиба Диалло. На 51-й минуте второго тайма Исмойла Сар поразил ворота соперника, увеличив преимущество африканцев до двух мячей.

Бельгия сократила отставание на 86-й минуте благодаря голу Ромелу Лукаку. Спустя три минуты Юри Тилеманс сравнял счет, и игра перешла в дополнительное время.

Судьба встречи решилась на 120+5-й минуте. Точно реализовав назначенный пенальти, Тилеманс забил свой второй гол и вывел Бельгию в четвертьфинал.

За игру Бельгия нанесла 21 удар по воротам соперника, Сенегал совершил 19 попыток. По ударам в створ ворот Сенегал опередил оппонента со счетом 6:5.

Владение мячом распределилось в пользу Бельгии — 53% против 47%. Бельгийцы выполнили 629 передач с точностью 89%. Футболисты Сенегала сделали 553 паса с точностью 86%.

В матче Бельгия нарушила правила 21 раз, Сенегал — 11. Обе команды получили по одной желтой карточке. Количество офсайдов составило 2:2, а по угловым Бельгия доминировала со счетом 4:2.