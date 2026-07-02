Бельгия обыграла Сенегал в дополнительное время и вышла в четвертьфинал

·59·Спорт
Бельгия обыграла Сенегал в дополнительное время и вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала чемпионата мира по футболю 2026 года сборная Бельгии одержала победу над Сенегалом со счетом 3:2 в дополнительное время. В матче, прошедшем на стадионе в Сиэтле, Сенегал вел в счете с преимуществом в два мяча. Бельгия сравняла счет на последних минутах основного времени, а в конце дополнительного времени забила победный гол.

Сенегал вышел вперед на 24-й минуте после гола Хабиба Диалло. На 51-й минуте второго тайма Исмойла Сар поразил ворота соперника, увеличив преимущество африканцев до двух мячей.

Бельгия сократила отставание на 86-й минуте благодаря голу Ромелу Лукаку. Спустя три минуты Юри Тилеманс сравнял счет, и игра перешла в дополнительное время.

Судьба встречи решилась на 120+5-й минуте. Точно реализовав назначенный пенальти, Тилеманс забил свой второй гол и вывел Бельгию в четвертьфинал.

За игру Бельгия нанесла 21 удар по воротам соперника, Сенегал совершил 19 попыток. По ударам в створ ворот Сенегал опередил оппонента со счетом 6:5.

Владение мячом распределилось в пользу Бельгии — 53% против 47%. Бельгийцы выполнили 629 передач с точностью 89%. Футболисты Сенегала сделали 553 паса с точностью 86%.

В матче Бельгия нарушила правила 21 раз, Сенегал — 11. Обе команды получили по одной желтой карточке. Количество офсайдов составило 2:2, а по угловым Бельгия доминировала со счетом 4:2.

БельгияСенегалРомелу ЛукакуЮри ТилемансХабиб Диалло
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Бельгийское чудо: Юри Тилеманс и Ромелу Лукаку стали героями матча против СенегалаБельгийское чудо: Юри Тилеманс и Ромелу Лукаку стали героями матча против СенегалаСегодня, 03:54«Милан» и Златан Ибрагимович начали работу по трансферу Вирджила ван Дейка«Милан» и Златан Ибрагимович начали работу по трансферу Вирджила ван ДейкаСегодня, 02:55Роберто Мартинес: Лука Модрич и Криштиану Роналду стоят выше общественного мненияРоберто Мартинес: Лука Модрич и Криштиану Роналду стоят выше общественного мненияСегодня, 02:54Гарри Кейн спас Англию: Тьерри Анри и Златан Ибрагимович признали мастерство нападающегоГарри Кейн спас Англию: Тьерри Анри и Златан Ибрагимович признали мастерство нападающегоСегодня, 01:53«Тоттенхэм» совершает рекордный трансфер: Сандро Тонали отправляется в Лондон«Тоттенхэм» совершает рекордный трансфер: Сандро Тонали отправляется в ЛондонСегодня, 01:40Гарри Кейн спас Англию от поражения: Деклан Райс восхитился мастерством капитанаГарри Кейн спас Англию от поражения: Деклан Райс восхитился мастерством капитанаСегодня, 01:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш