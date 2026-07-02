Роберт Левандовски покинул «Барселону» и перешел в клуб МЛС: в его семье тревога

Легендарный нападающий сборной Польши Роберт Левандовски неожиданно покинул испанскую «Барселону» и подписал контракт с американским клубом «Чикаго Файер». Этот трансфер вызвал большой резонанс не только в спортивном мире, но и в семье футболиста. Опытный форвард, перешедший в МЛС в статусе свободного агента, достиг соглашения с американским клубом до конца сезона 2027-28. Об этом сообщает Goal.com сообщает источник.

Руководство «Чикаго Файер» оценивает этот трансфер как «поворотный момент в истории спорта Чикаго». За четыре сезона в составе «Барселоны» Роберт Левандовски провел 193 матча, в которых забил 120 голов. С каталонским клубом он трижды становился чемпионом Ла Лиги, один раз выигрывал Кубок Испании и трижды становился обладателем Суперкубка страны. Однако за этими спортивными успехами стоят семейные трудности и большие перемены.

Признание Анны Левандовски: «Мне очень страшно»

Супруга футболиста Анна Левандовска поделилась в своих социальных сетях искренними и болезненными мыслями по поводу этого переезда. По ее словам, Барселона стала для семьи не просто городом, а настоящей безопасной гаванью. Необходимость адаптироваться к новой стране и совершенно иной среде вызывает серьезное беспокойство у жены известного спортсмена.

«Я долго думала, что написать. Я могла бы просто выложить улыбающееся фото и обмануть всех, сказав, что всё замечательно, но это не так. Нас ждет огромная перемена — переезд в Чикаго, и мне очень страшно. Последние недели стали для меня настоящим эмоциональным штормом», — пишет Анна Левандовска в своем посте.

Говоря о трудностях жизни с профессиональным спортсменом, Анна подчеркнула, что она состоит не только из красивых моментов. По ее мнению, за успехом звездного футболиста стоят огромные жертвы и компромиссы членов семьи, особенно женщин. Семье, воспитывающей двух дочерей, непросто оставить стабильную жизнь в Испании и начинать всё с нуля.

По данным иксбт.ком, переход таких звезд высокого уровня, как Левандовски, в МЛС способствует повышению престижа американского футбола, однако процесс адаптации в личной жизни футболистов может быть сложным. Несмотря на эти страхи супруги, Роберт Левандовски заявил, что поддерживает ее и что они являются одной командой. Теперь ожидается, что польский бомбардир продемонстрирует свое мастерство на полях Америки.