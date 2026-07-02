Какова ситуация в гонке бомбардиров ЧМ-2026?

На полях Северной Америки завершился очередной драматичный игровой день стадии 1/16 финала (плей-офф) чемпионата мира 2026 года. Параллельно с бескомпромиссными матчами в крайне острую фазу вошла гонка бомбардиров за престижную награду «Золотая бутса».

В настоящее время сильнейшие нападающие мира ведут ожесточенную борьбу за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026.

Дуэль лидеров: Месси и Мбаппе впереди!

Список самых опасных снайперов турнира возглавляют две мегазвезды — капитан сборной Аргентины Лионель Месси и французский форвард Килиан Мбаппе делят лидерство. На счету обоих футболистов по 6 забитых голов. Однако по показателю эффективности Месси имеет небольшое преимущество: он забил 6 голов всего в 3 матчах, тогда как Мбаппе для достижения этого результата потребовалось 4 игры (на одну больше, чем у Месси).

С текущими самыми результативными игроками чемпионата мира и их статистикой вы можете подробно ознакомиться в следующей таблице:

Таблица бомбардиров ЧМ-2026:

Имя футболиста

Сборная Количество голов Сыгранные матчи Лионель Месси Аргентина 6 3 матча Килиан Мбаппе Франция 6 4 матча Эрлинг Холанд Норвегия 5 — Гарри Кейн Англия 5 — Винисиус Жуниор Бразилия 4 — Исмаила Сарр Сенегал 4 — Усман Дембеле Франция 4 — Кратко о турнире:

Напомним, что чемпионат мира 2026 года впервые в истории проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде. Мировое первенство, стартовавшее 11 июня, завершится 19 июля финальным матчем. Статус действующего чемпиона мира по-прежнему принадлежит сборной Аргентины. {{ТЭКсТ_46}}