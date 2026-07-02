«Барселона» вернулась к классическому стилю в новом сезоне (фото)

·72·Спорт
«Барселона» вернулась к классическому стилю в новом сезоне (фото)

Клуб «Барселона» официально представил новую домашнюю форму, которая будет использоваться в сезоне 2026/27.

Новая форма сохранила традиционный сине-гранатовый стиль каталонцев, но выделяется яркими цветами, золотыми деталями и современным дизайном.

Классические цвета в новом облике

Основную часть новой формы составляют исторические красные и синие вертикальные полосы «Барселоны».

Однако на этот раз дизайнеры придали полосам более современный вид. Ярко-голубые детали между красным и темно-синим цветами придают форме динамичный вид.

На рукавах и боковых частях формы также использованы различные оттенки синего.

Золотые детали

Логотип Нике и логотип основного спонсора Spotify на новой форме выполнены в золотом цвете.

Эти детали придали форме более роскошный и торжественный вид. На рукаве также размещен логотип компании Midea.

Эмблема клуба оставлена в традиционных цветах и расположена на левой стороне груди.

«Сине-гранатовое сердцебиение»

В презентационных материалах особый акцент сделан на фразе «Батек блауграна». Это понятие выражает любовь к «Барселоне» и сине-гранатовое сердцебиение.

Также в рекламной кампании использован слоган на каталанском языке:

«Ла пассио куе енс му»

Эту фразу можно перевести как «Страсть, которая движет нами».

Футболисты позировали в новой форме

В презентации приняли участие некоторые основные игроки «Барселоны».

На фотографиях наглядно продемонстрированы различные ракурсы новой формы, гармония цветов на футболке и расположение логотипов спонсоров.

На некоторых кадрах футболисты запечатлены вместе, на других — по отдельности в новой форме.

Какова будет оценка болельщиков?

Новая домашняя форма «Барселоны» объединила классические цвета, характерные для истории клуба, с современным дизайном.

Золотые логотипы и ярко-голубые детали отличают эту форму от экипировки предыдущих сезонов.

Теперь главный вопрос — насколько новый дизайн понравится болельщикам «Барселоны»?

БарселонаФК БарселонаNikeSpotifyMidea
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тоттенхэм совершил самый дорогой трансфер в своей истории: Матеус Фернандеш перешел в лондонский клубТоттенхэм совершил самый дорогой трансфер в своей истории: Матеус Фернандеш перешел в лондонский клубСегодня, 14:54Энцо Фернандес ищет пути покинуть «Челси»Энцо Фернандес ищет пути покинуть «Челси»Сегодня, 14:33Исмаэль Сайбари выбрал неожиданный номер в «Баварии»: за этим стоит грустная причинаИсмаэль Сайбари выбрал неожиданный номер в «Баварии»: за этим стоит грустная причинаСегодня, 14:31«Атлетико Мадрид» готовит неожиданный трансфер: соглашение с Мортеном Юльмандом«Атлетико Мадрид» готовит неожиданный трансфер: соглашение с Мортеном ЮльмандомСегодня, 13:51ЧМ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (смотрите голы)ЧМ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (смотрите голы)Сегодня, 13:44Как Бельгия отыгралась с 0:2 до 3:2 в матче против Сенегала?Как Бельгия отыгралась с 0:2 до 3:2 в матче против Сенегала?Сегодня, 13:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе