«Барселона» вернулась к классическому стилю в новом сезоне (фото)
Клуб «Барселона» официально представил новую домашнюю форму, которая будет использоваться в сезоне 2026/27.
Новая форма сохранила традиционный сине-гранатовый стиль каталонцев, но выделяется яркими цветами, золотыми деталями и современным дизайном.
Классические цвета в новом облике
Основную часть новой формы составляют исторические красные и синие вертикальные полосы «Барселоны».
Однако на этот раз дизайнеры придали полосам более современный вид. Ярко-голубые детали между красным и темно-синим цветами придают форме динамичный вид.
На рукавах и боковых частях формы также использованы различные оттенки синего.
Золотые детали
Логотип Нике и логотип основного спонсора Spotify на новой форме выполнены в золотом цвете.
Эти детали придали форме более роскошный и торжественный вид. На рукаве также размещен логотип компании Midea.
Эмблема клуба оставлена в традиционных цветах и расположена на левой стороне груди.
«Сине-гранатовое сердцебиение»
В презентационных материалах особый акцент сделан на фразе «Батек блауграна». Это понятие выражает любовь к «Барселоне» и сине-гранатовое сердцебиение.
Также в рекламной кампании использован слоган на каталанском языке:
«Ла пассио куе енс му»
Эту фразу можно перевести как «Страсть, которая движет нами».
Футболисты позировали в новой форме
В презентации приняли участие некоторые основные игроки «Барселоны».
На фотографиях наглядно продемонстрированы различные ракурсы новой формы, гармония цветов на футболке и расположение логотипов спонсоров.
На некоторых кадрах футболисты запечатлены вместе, на других — по отдельности в новой форме.
Какова будет оценка болельщиков?
Новая домашняя форма «Барселоны» объединила классические цвета, характерные для истории клуба, с современным дизайном.
Золотые логотипы и ярко-голубые детали отличают эту форму от экипировки предыдущих сезонов.
Теперь главный вопрос — насколько новый дизайн понравится болельщикам «Барселоны»?
…