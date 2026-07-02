«Барселона» вернулась к классическому стилю в новом сезоне (фото)

Клуб «Барселона» официально представил новую домашнюю форму, которая будет использоваться в сезоне 2026/27.

Новая форма сохранила традиционный сине-гранатовый стиль каталонцев, но выделяется яркими цветами, золотыми деталями и современным дизайном.

Классические цвета в новом облике

Основную часть новой формы составляют исторические красные и синие вертикальные полосы «Барселоны».

Однако на этот раз дизайнеры придали полосам более современный вид. Ярко-голубые детали между красным и темно-синим цветами придают форме динамичный вид.

На рукавах и боковых частях формы также использованы различные оттенки синего.

Золотые детали

Логотип Нике и логотип основного спонсора Spotify на новой форме выполнены в золотом цвете.

Эти детали придали форме более роскошный и торжественный вид. На рукаве также размещен логотип компании Midea.

Эмблема клуба оставлена в традиционных цветах и расположена на левой стороне груди.

«Сине-гранатовое сердцебиение»

В презентационных материалах особый акцент сделан на фразе «Батек блауграна». Это понятие выражает любовь к «Барселоне» и сине-гранатовое сердцебиение.

Также в рекламной кампании использован слоган на каталанском языке:

«Ла пассио куе енс му»

Эту фразу можно перевести как «Страсть, которая движет нами».

Футболисты позировали в новой форме

В презентации приняли участие некоторые основные игроки «Барселоны».

На фотографиях наглядно продемонстрированы различные ракурсы новой формы, гармония цветов на футболке и расположение логотипов спонсоров.

На некоторых кадрах футболисты запечатлены вместе, на других — по отдельности в новой форме.

Какова будет оценка болельщиков?

Новая домашняя форма «Барселоны» объединила классические цвета, характерные для истории клуба, с современным дизайном.

Золотые логотипы и ярко-голубые детали отличают эту форму от экипировки предыдущих сезонов.

Теперь главный вопрос — насколько новый дизайн понравится болельщикам «Барселоны»?