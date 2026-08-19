Астрономы не нашли сферы Дайсона в 129 галактиках

·1·Технологии
Астрономы не нашли сферы Дайсона в 129 галактиках

Международная группа учёных завершила крупнейшее в истории исследование, направленное на поиск следов технологических цивилизаций в межзвёздном пространстве. По данным иксбт.ком, астрономы проанализировали 129 близлежащих галактик, но ни в одной из них не обнаружили доказательств существования ранее предполагаемых сфер Дайсона или других подобных гигантских мегаструктур. Тем не менее этот масштабный поиск позволил сформировать более точный и строгий научный подход к будущим исследованиям внеземных цивилизаций. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основная идея научного поиска основана на простых законах физики. Если технологически развитая цивилизация построила вокруг своей звезды систему из солнечных панелей, станций или других гигантских конструкций — рой Дайсона, — поглощённый свет не исчезает. Он неизбежно должен повторно излучаться в инфракрасном диапазоне. Поэтому исследователи искали избыточное инфракрасное излучение, которое нельзя объяснить обычной космической пылью, активным галактическим ядром или активным звездообразованием.

Определены наиболее подходящие области для поиска

В ходе исследования учёные анализировали не только реальные данные, но и с помощью модели проверили 1419 спектральных распределений с различными параметрами. Оказалось, что спокойные галактики с медленным звездообразованием и небольшим количеством пыли являются наиболее подходящей средой для таких поисков. В таких системах источники инфракрасного излучения достаточно предсказуемы, поэтому можно обнаружить даже гипотетические конструкции, поглощающие всего 4–5% света звёзд.

Однако в галактиках с активным звездообразованием ситуация значительно усложняется. Нагретая межзвёздная пыль сама по себе создаёт «инфракрасный избыток», поэтому для обнаружения искусственного роя в таких условиях он должен блокировать как минимум 20% энергии звезды. Ещё одна сложность связана с активными галактическими ядрами: их горячая пыль может быть принята за технологическое отработанное тепло, что приводит к путанице.

Статистические результаты и перспективы

Согласно полученным реальным данным, ни одна из 129 изученных галактик статистически достоверно не соответствовала модели роя Дайсона. Для спокойных галактик без активного ядра медианный верхний предел доли перехваченного излучения составил всего 0,3%. Для всей выборки этот результат означает, что конструкции, блокирующие около 25% света звёзд, могут существовать не более чем в 2,6% изученных галактик.

Авторы также показали, как отличать технологическое излучение от естественных астрофизических явлений. В частности, излучение галактического роя должно распространяться по диску звёзд, тогда как активное ядро сосредоточено в центре, а пыль, связанная со звездообразованием, повторяет спиральные рукава. В будущем широкоугольные данные ПРИМА помогут уточнить холодную часть спектра, после чего наиболее интересных кандидатов можно будет проверить с помощью телескопа JWST.

Сфера ДайсонаАстрономияКосмические ТехнологииВнеземные ЦивилизацииНаучные Исследования
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Монтаж антенны связи на Международной космической станции отложенМонтаж антенны связи на Международной космической станции отложенСегодня, 02:54Apple изменила комиссии и правила App Store в Европейском союзеApple изменила комиссии и правила App Store в Европейском союзеВчера, 22:24Китайцы создали робота, побившего человеческие рекордыКитайцы создали робота, побившего человеческие рекордыВчера, 21:57Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКСАстронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКСВчера, 21:54Как на конфиденциальность повлияют наушники Apple с камерамиКак на конфиденциальность повлияют наушники Apple с камерамиВчера, 21:25Представлен iQOO Neo 11 Ultra: аккумулятор 9100 мАч и мощный Dimensity 9500МПредставлен iQOO Neo 11 Ultra: аккумулятор 9100 мАч и мощный Dimensity 9500МВчера, 19:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи