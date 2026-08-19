Астрономы не нашли сферы Дайсона в 129 галактиках

Международная группа учёных завершила крупнейшее в истории исследование, направленное на поиск следов технологических цивилизаций в межзвёздном пространстве. По данным иксбт.ком, астрономы проанализировали 129 близлежащих галактик, но ни в одной из них не обнаружили доказательств существования ранее предполагаемых сфер Дайсона или других подобных гигантских мегаструктур. Тем не менее этот масштабный поиск позволил сформировать более точный и строгий научный подход к будущим исследованиям внеземных цивилизаций. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основная идея научного поиска основана на простых законах физики. Если технологически развитая цивилизация построила вокруг своей звезды систему из солнечных панелей, станций или других гигантских конструкций — рой Дайсона, — поглощённый свет не исчезает. Он неизбежно должен повторно излучаться в инфракрасном диапазоне. Поэтому исследователи искали избыточное инфракрасное излучение, которое нельзя объяснить обычной космической пылью, активным галактическим ядром или активным звездообразованием.

Определены наиболее подходящие области для поиска

В ходе исследования учёные анализировали не только реальные данные, но и с помощью модели проверили 1419 спектральных распределений с различными параметрами. Оказалось, что спокойные галактики с медленным звездообразованием и небольшим количеством пыли являются наиболее подходящей средой для таких поисков. В таких системах источники инфракрасного излучения достаточно предсказуемы, поэтому можно обнаружить даже гипотетические конструкции, поглощающие всего 4–5% света звёзд.

Однако в галактиках с активным звездообразованием ситуация значительно усложняется. Нагретая межзвёздная пыль сама по себе создаёт «инфракрасный избыток», поэтому для обнаружения искусственного роя в таких условиях он должен блокировать как минимум 20% энергии звезды. Ещё одна сложность связана с активными галактическими ядрами: их горячая пыль может быть принята за технологическое отработанное тепло, что приводит к путанице.

Статистические результаты и перспективы

Согласно полученным реальным данным, ни одна из 129 изученных галактик статистически достоверно не соответствовала модели роя Дайсона. Для спокойных галактик без активного ядра медианный верхний предел доли перехваченного излучения составил всего 0,3%. Для всей выборки этот результат означает, что конструкции, блокирующие около 25% света звёзд, могут существовать не более чем в 2,6% изученных галактик.

Авторы также показали, как отличать технологическое излучение от естественных астрофизических явлений. В частности, излучение галактического роя должно распространяться по диску звёзд, тогда как активное ядро сосредоточено в центре, а пыль, связанная со звездообразованием, повторяет спиральные рукава. В будущем широкоугольные данные ПРИМА помогут уточнить холодную часть спектра, после чего наиболее интересных кандидатов можно будет проверить с помощью телескопа JWST.