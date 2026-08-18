Родри объявил о готовности играть за «Барселону»

·24·Спорт
Родри объявил о готовности играть за «Барселону»

Капитан сборной Испании Родри на пресс-конференции после официального перехода в «Барселону» рассказал о своём будущем в команде, планах с главным тренером Ханси Фликом и молодых звёздах клуба. Футболист, подписавший контракт до 2030 года, решительно подчеркнул, что готов сразу выйти на поле в составе новой команды. Об этом сообщает Goal.com.

По сообщениям иксбт.ком и других источников, на презентации Родри стало известно, что он ещё не получил игровой номер, однако сфотографировался в футболке с указанным сроком действия контракта. По его словам, он рад присоединиться к каталонскому проекту, а результаты клуба в последние годы и амбициозные цели на европейской арене привлекли его внимание.

Влияние Ханси Флика и план развития

Опытный футболист не стал скрывать, что разговор с главным тренером «Барселоны» Ханси Фликом во многом повлиял на его решение. Немецкий специалист высоко оценил потенциал Родри и заявил, что поможет ему устранить некоторые недостатки в игре.

«Флик проявил ко мне большой интерес. У меня ещё есть много возможностей для роста, и тренер может помочь мне сделать свою игру ещё более совершенной», — сказал Родри в интервью. Он также отметил, что «Барселона» в последние сезоны добивалась успехов в чемпионате Испании и делает серьёзные шаги на международной арене.

Будущее сотрудничество и атмосфера в команде

На пресс-конференции Родри также рассказал о желании играть вместе с молодым талантом команды Ламином Ямалем. По его мнению, индивидуальное мастерство и командная игра Ямаля являются важной частью проекта «Барселоны», и вместе они смогут ещё полнее раскрыть свой потенциал.

Дебют Родри в составе «Барселоны» и его влияние на игру команды остаются в центре внимания специалистов и болельщиков. Ожидается, что опыт капитана сборной Испании поможет каталонцам добиться успеха как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

РодриБарселонаХанси ФликЛамин ЯмальИспания
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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