Стала известна предварительная производительность смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max

·14·Технологии
Стала известна предварительная производительность смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max

Несмотря на то что до презентации смартфонов Apple нового поколения ещё есть время, в интернете начали появляться первые важные сведения о будущих флагманах. Как сообщает издание иксбт.ком, раскрыты предварительные показатели производительности нового процессора Apple А20 Pro, который станет основой будущих моделей iPhone 18 Pro и Pro Max. Эти данные позволяют предположить, в каком направлении будет развиваться рынок мобильных технологий. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным известного и авторитетного инсайдера Фиксед Фокус Дигитал, будущий флагманский чип Apple будет значительно мощнее предшественника. В частности, ожидается, что новая платформа продемонстрирует производительность на 18 процентов выше, чем процессор А19 Pro. Это ещё больше расширит возможности устройства при выполнении повседневных задач и сложных процессов.

Огромный скачок в энергоэффективности

Наряду с ростом производительности в центре внимания специалистов находятся и показатели энергоэффективности. По словам инсайдера, чип Apple А20 Pro обеспечит сразу 30-процентное повышение энергоэффективности. Для технологической отрасли это чрезвычайно высокий результат, который создаёт предпосылки для значительного увеличения времени автономной работы смартфонов.

Важную роль в достижении таких высоких результатов сыграют передовые технологии производства. Как стало известно, СоК нового поколения будет выпускаться на мощностях Таиван Семикондуктор Мануфактуринг Компани (TSMC) по передовым 2-нанометровым технологическим нормам. Более тонкий техпроцесс обеспечит более плотное размещение транзисторов и снижение потерь энергии.

Реакция специалистов и рынка

Хотя опубликованные цифры производят весьма положительное впечатление, до их проверки в реальных условиях к ним следует относиться с осторожностью. По мнению отраслевых аналитиков, такие технологические скачки на конкурентном рынке серьёзно влияют на решения пользователей о покупке. Особый интерес к достоверности этих результатов вызывает и то, что продукты Apple стабильно занимают передовые позиции в сфере энергоэффективности.

Инсайдер Фиксед Фокус Дигитал, распространивший эти сведения, ранее уже был известен тем, что стоял за рядом крупных утечек в мире технологий. До этого он заранее раскрыл подробности компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, изображения нового iPhone SE 4 и рендеры Huawei Покет 2. Кроме того, он сообщал о прекращении Apple работ над складным iPhone.

Таким образом, процессор Apple А20 Pro, который готовят для моделей iPhone 18 Pro и Pro Max, может стать очередным важным шагом в развитии мобильных процессоров. Переход на 2-нанометровую технологию и существенный рост производительности зададут новые стандарты для смартфонов премиум-класса, которые будут представлены в ближайшие годы.

AppleiPhone 18 ProTSMCТехнологииСмартфоны
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Астрономы не нашли сферы Дайсона в 129 галактикахАстрономы не нашли сферы Дайсона в 129 галактикахСегодня, 03:50Монтаж антенны связи на Международной космической станции отложенМонтаж антенны связи на Международной космической станции отложенСегодня, 02:54Apple изменила комиссии и правила App Store в Европейском союзеApple изменила комиссии и правила App Store в Европейском союзеВчера, 22:24Китайцы создали робота, побившего человеческие рекордыКитайцы создали робота, побившего человеческие рекордыВчера, 21:57Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКСАстронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКСВчера, 21:54Как на конфиденциальность повлияют наушники Apple с камерамиКак на конфиденциальность повлияют наушники Apple с камерамиВчера, 21:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи