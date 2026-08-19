Стала известна предварительная производительность смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max

Несмотря на то что до презентации смартфонов Apple нового поколения ещё есть время, в интернете начали появляться первые важные сведения о будущих флагманах. Как сообщает издание иксбт.ком, раскрыты предварительные показатели производительности нового процессора Apple А20 Pro, который станет основой будущих моделей iPhone 18 Pro и Pro Max. Эти данные позволяют предположить, в каком направлении будет развиваться рынок мобильных технологий. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным известного и авторитетного инсайдера Фиксед Фокус Дигитал, будущий флагманский чип Apple будет значительно мощнее предшественника. В частности, ожидается, что новая платформа продемонстрирует производительность на 18 процентов выше, чем процессор А19 Pro. Это ещё больше расширит возможности устройства при выполнении повседневных задач и сложных процессов.

Огромный скачок в энергоэффективности

Наряду с ростом производительности в центре внимания специалистов находятся и показатели энергоэффективности. По словам инсайдера, чип Apple А20 Pro обеспечит сразу 30-процентное повышение энергоэффективности. Для технологической отрасли это чрезвычайно высокий результат, который создаёт предпосылки для значительного увеличения времени автономной работы смартфонов.

Важную роль в достижении таких высоких результатов сыграют передовые технологии производства. Как стало известно, СоК нового поколения будет выпускаться на мощностях Таиван Семикондуктор Мануфактуринг Компани (TSMC) по передовым 2-нанометровым технологическим нормам. Более тонкий техпроцесс обеспечит более плотное размещение транзисторов и снижение потерь энергии.

Реакция специалистов и рынка

Хотя опубликованные цифры производят весьма положительное впечатление, до их проверки в реальных условиях к ним следует относиться с осторожностью. По мнению отраслевых аналитиков, такие технологические скачки на конкурентном рынке серьёзно влияют на решения пользователей о покупке. Особый интерес к достоверности этих результатов вызывает и то, что продукты Apple стабильно занимают передовые позиции в сфере энергоэффективности.

Инсайдер Фиксед Фокус Дигитал, распространивший эти сведения, ранее уже был известен тем, что стоял за рядом крупных утечек в мире технологий. До этого он заранее раскрыл подробности компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, изображения нового iPhone SE 4 и рендеры Huawei Покет 2. Кроме того, он сообщал о прекращении Apple работ над складным iPhone.

Таким образом, процессор Apple А20 Pro, который готовят для моделей iPhone 18 Pro и Pro Max, может стать очередным важным шагом в развитии мобильных процессоров. Переход на 2-нанометровую технологию и существенный рост производительности зададут новые стандарты для смартфонов премиум-класса, которые будут представлены в ближайшие годы.