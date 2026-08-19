Дело Манчестер Сити: Ричард Мастерс объяснил причины задержки

·2·Спорт
Дело Манчестер Сити: Ричард Мастерс объяснил причины задержки

Глава Английской Премьер-лиги Ричард Мастерс открыто признал, что затягивание вынесения окончательного решения по 115 пунктам обвинений в финансовых нарушениях против Манчестер Сити вызывает разочарование общественности. Несмотря на завершение слушаний в конце 2024 года, до сих пор не принято конкретное решение, что порождает множество вопросов в футбольном сообществе. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, первоначальные обвинения против Манчестер Сити были предъявлены в феврале 2023 года. После этого продолжавшийся длительное время процесс слушаний в независимой комиссии завершился лишь в декабре 2024 года. Однако с тех пор окончательное решение арбитража так и не было объявлено, что вызывает недовольство болельщиков и экспертов.

Независимый процесс и его сложности

В интервью талкСПОРТ Ричард Мастерс высказал свою позицию по этому вопросу. По его словам, каждый проходящий день приближает общественность к окончательному результату, однако процесс должен проводиться с соблюдением всех строгих процедурных правил.

Главный исполнительный директор лиги отметил, что сам осознаёт затягивание ситуации и понимает, почему это вызывает недовольство. Признав, что процесс потребовал больше времени, чем ожидалось, он напомнил: Премьер-лига, в свою очередь, обязана неукоснительно соблюдать установленные правила и нормы.

По словам Мастерса, главная задача и обязанность организации заключается в том, чтобы обеспечить независимой комиссии возможность полностью установить правду, стоящую за серьёзными обвинениями. Независимо от того, сколько времени займёт этот процесс, важнее всего добиться справедливости.

Сравнение с делом Челси

Глава Премьер-лиги также привёл в пример ситуации, связанные с другими клубами, в том числе с Челси. Известно, что Челси был оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов за финансовые нарушения в прошлом и получил условный запрет на трансферы.

Однако Ричард Мастерс особо подчеркнул, что дело Манчестер Сити принципиально отличается от ситуации с Челси. Новое руководство Челси добровольно предоставило следствию всю необходимую информацию, что позволило заключить соглашение о согласованных санкциях.

Судебное разбирательство по делу Манчестер Сити развивается совершенно иначе из-за отсутствия полной доказательной базы и ключевых свидетелей, а также сложных исторических обстоятельств. Поэтому было заявлено, что насыщенные спорами заседания комиссии остаются единственным путём, что и приводит к законным задержкам.

Манчестер СитиПремьер-лигаРичард МастерсТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Барселона обеспечила спокойствие и контроль на поле благодаря трансферу РодриБарселона обеспечила спокойствие и контроль на поле благодаря трансферу РодриСегодня, 00:50Стало известно, что Реал Мадрид сделал заниженное предложение по РодриСтало известно, что Реал Мадрид сделал заниженное предложение по РодриСегодня, 00:31Джамал Мусиала снова упал на поле в товарищеском матчеДжамал Мусиала снова упал на поле в товарищеском матчеВчера, 23:54Родри объявил о готовности играть за «Барселону»Родри объявил о готовности играть за «Барселону»Вчера, 23:31Родри рассказал, почему выбрал «Барселону», а не «Реал Мадрид»Родри рассказал, почему выбрал «Барселону», а не «Реал Мадрид»Вчера, 23:11Барселона объявила о трансфере РодриБарселона объявила о трансфере РодриВчера, 22:37
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова