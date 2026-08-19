Дело Манчестер Сити: Ричард Мастерс объяснил причины задержки

Глава Английской Премьер-лиги Ричард Мастерс открыто признал, что затягивание вынесения окончательного решения по 115 пунктам обвинений в финансовых нарушениях против Манчестер Сити вызывает разочарование общественности. Несмотря на завершение слушаний в конце 2024 года, до сих пор не принято конкретное решение, что порождает множество вопросов в футбольном сообществе. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, первоначальные обвинения против Манчестер Сити были предъявлены в феврале 2023 года. После этого продолжавшийся длительное время процесс слушаний в независимой комиссии завершился лишь в декабре 2024 года. Однако с тех пор окончательное решение арбитража так и не было объявлено, что вызывает недовольство болельщиков и экспертов.

Независимый процесс и его сложности

В интервью талкСПОРТ Ричард Мастерс высказал свою позицию по этому вопросу. По его словам, каждый проходящий день приближает общественность к окончательному результату, однако процесс должен проводиться с соблюдением всех строгих процедурных правил.

Главный исполнительный директор лиги отметил, что сам осознаёт затягивание ситуации и понимает, почему это вызывает недовольство. Признав, что процесс потребовал больше времени, чем ожидалось, он напомнил: Премьер-лига, в свою очередь, обязана неукоснительно соблюдать установленные правила и нормы.

По словам Мастерса, главная задача и обязанность организации заключается в том, чтобы обеспечить независимой комиссии возможность полностью установить правду, стоящую за серьёзными обвинениями. Независимо от того, сколько времени займёт этот процесс, важнее всего добиться справедливости.

Сравнение с делом Челси

Глава Премьер-лиги также привёл в пример ситуации, связанные с другими клубами, в том числе с Челси. Известно, что Челси был оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов за финансовые нарушения в прошлом и получил условный запрет на трансферы.

Однако Ричард Мастерс особо подчеркнул, что дело Манчестер Сити принципиально отличается от ситуации с Челси. Новое руководство Челси добровольно предоставило следствию всю необходимую информацию, что позволило заключить соглашение о согласованных санкциях.

Судебное разбирательство по делу Манчестер Сити развивается совершенно иначе из-за отсутствия полной доказательной базы и ключевых свидетелей, а также сложных исторических обстоятельств. Поэтому было заявлено, что насыщенные спорами заседания комиссии остаются единственным путём, что и приводит к законным задержкам.