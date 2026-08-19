Стало известно, что Реал Мадрид сделал заниженное предложение по Родри

·1·Спорт
Стало известно, что Реал Мадрид сделал заниженное предложение по Родри

Подробности одного из самых громких событий летнего трансферного окна стали известны. Как сообщает Эл Чирингуито ТВ, за испанского звездного полузащитника Родри, завоевавшего в этом году «Золотой мяч», развернулась ожесточенная борьба между Реал Мадридом и Барселоной. Однако первое финансовое предложение «королевского клуба» удивило как руководство Манчестер Сити, так и специалистов. Об этом Goal.com сообщает .

Финансовая разница и слабость Мадрида

По данным источников, руководство Реал Мадрида во главе с Флорентино Пересом предложило за Родри весьма скромную сумму — менее 40 миллионов евро. Такой шаг 15-кратного победителя Лиги чемпионов совершенно не соответствовал статусу футболиста и его выдающимся достижениям в составе сборной Испании. Позже мадридцы увеличили предложение примерно до 45 миллионов евро, однако Манчестер Сити не счел его достаточно серьезным.

30-летний опорный полузащитник, завоевавший 13 крупных трофеев в составе английского клуба, по-прежнему считается игроком мирового уровня, несмотря на травму и возраст. Поэтому логично, что англичане потребовали за его трансфер более внушительную сумму.

Решительный шаг каталонцев и победа Барселоны

Пока Реал Мадрид колебался, главный тренер Барселоны Ханси Флик начал решительно действовать, чтобы добиться главной цели своей команды. Руководство каталонцев прекрасно понимало, что после травмы Френки де Йонга опытный футболист необходим центру поля как воздух. В итоге «сине-гранатовые» договорились с Манчестер Сити о трансфере за общую сумму в 71 миллион евро: 60 миллионов гарантированной выплаты и еще 11 миллионов в виде бонусов.

Родри был официально представлен на стадионе «Spotify Камп Ноу» и подписал с каталонским клубом контракт до 2030 года. Этот трансфер оценивается как важный шаг для нового проекта под руководством Ханси Флика: Родри станет не только лидером команды, но и опорой для молодых футболистов.

На презентации Родри не стал скрывать, что интерес к нему проявляли и другие клубы, в том числе со стороны «Сантьяго Бернабеу». «Это было сложное решение. Прежде всего, нелегко было покинуть Сити, который многое мне дал и подарил счастливые моменты. Я благодарен им за то, что они облегчили мой уход», — отметил футболист в своей первой речи в новой команде.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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