«Прогноз нокаута» сработал наоборот: Макгрегор неожиданно обратился к Герри
Планы Конора Макгрегора, который перед турниром UFC 330 всколыхнул весь мир и пообещал сокрушительное поражение Ислам Максачев, потерпели крах в октагоне. Однако после того, как его соотечественник пропустил унизительный удар, бывший чемпион в двух весовых категориях совершил поступок, который удивил всех, — почему именно сейчас он не смог промолчать?
«Проклятие прогноза»: что произошло в октагоне?
Накануне боя Конор Макгрегор открыто поддержал своего молодого соотечественника Ен Мачадо Герри, сделав сенсационное заявление. По его мнению, Герри должен был досрочно победить Максачев точным ударом ногой в голову (хай-киком).
Однако противостояние в Филадельфии получило неожиданный поворот:
Ожидаемый сценарий: быстрые удары ногами Герри и нокаут Максачев.
Что произошло на самом деле: во втором раунде именно Ислам Максачев мощным хай-киком отправил ирландского спортсмена в тяжёлый нокдаун и решил исход боя в свою пользу.
Факты и ключевые показатели боя
Показатель
Ислам Максачев
Ен Мачадо Герри
Статус боя
Защита чемпионского титула
Претендент
Решающий удар
Сокрушительный хай-кик во втором раунде
Пропустил прогнозируемый удар
Результат боя
Досрочная победа
Поражение
«Несломленная воля»: видео Герри и ответ Конора
После тяжёлого удара и поражения Герри записал специальное видеообращение к болельщикам, заявив, что не сдаётся. Напомнив о пути своего одноклубника Чарлз Оливейра, он подчеркнул, что большие поражения лишь делают человека сильнее.
"Это поражение ничего не значит. Я обязательно вернусь и подниму пояс UFC над головой!"
— Ен Мачадо Герри
Под этим эмоциональным заявлением Конор Макгрегор оставил свой короткий, но очень выразительный комментарий:
"Менталитет чемпиона!"
— Конор Макгрегор
Так Макгрегор показал, что даже после провала планов в октагоне не оставит своего подопечного в одиночестве и верит в его чемпионский настрой.
Как вы считаете, сможет ли Герри действительно стать чемпионом в будущем или поединок против Максачев показал его настоящий уровень?
Оставляйте своё мнение в комментариях и поделитесь этой новостью с друзьями — поклонниками UFC!
…