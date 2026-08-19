«Прогноз нокаута» сработал наоборот: Макгрегор неожиданно обратился к Герри

·36·Спорт
«Прогноз нокаута» сработал наоборот: Макгрегор неожиданно обратился к Герри

Планы Конора Макгрегора, который перед турниром UFC 330 всколыхнул весь мир и пообещал сокрушительное поражение Ислам Максачев, потерпели крах в октагоне. Однако после того, как его соотечественник пропустил унизительный удар, бывший чемпион в двух весовых категориях совершил поступок, который удивил всех, — почему именно сейчас он не смог промолчать?

«Проклятие прогноза»: что произошло в октагоне?

Накануне боя Конор Макгрегор открыто поддержал своего молодого соотечественника Ен Мачадо Герри, сделав сенсационное заявление. По его мнению, Герри должен был досрочно победить Максачев точным ударом ногой в голову (хай-киком).

Однако противостояние в Филадельфии получило неожиданный поворот:

  • Ожидаемый сценарий: быстрые удары ногами Герри и нокаут Максачев.

  • Что произошло на самом деле: во втором раунде именно Ислам Максачев мощным хай-киком отправил ирландского спортсмена в тяжёлый нокдаун и решил исход боя в свою пользу.

Факты и ключевые показатели боя

Показатель

Ислам Максачев

Ен Мачадо Герри

Статус боя

Защита чемпионского титула

Претендент

Решающий удар

Сокрушительный хай-кик во втором раунде

Пропустил прогнозируемый удар

Результат боя

Досрочная победа

Поражение

«Несломленная воля»: видео Герри и ответ Конора

После тяжёлого удара и поражения Герри записал специальное видеообращение к болельщикам, заявив, что не сдаётся. Напомнив о пути своего одноклубника Чарлз Оливейра, он подчеркнул, что большие поражения лишь делают человека сильнее.

"Это поражение ничего не значит. Я обязательно вернусь и подниму пояс UFC над головой!"

Ен Мачадо Герри

Под этим эмоциональным заявлением Конор Макгрегор оставил свой короткий, но очень выразительный комментарий:

"Менталитет чемпиона!"

Конор Макгрегор

Так Макгрегор показал, что даже после провала планов в октагоне не оставит своего подопечного в одиночестве и верит в его чемпионский настрой.

Как вы считаете, сможет ли Герри действительно стать чемпионом в будущем или поединок против Максачев показал его настоящий уровень?

Оставляйте своё мнение в комментариях и поделитесь этой новостью с друзьями — поклонниками UFC!

Конор МакгрегорИслам МахачевЙен Мачадо ГерриUFCФиладельфия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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