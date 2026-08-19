Монтаж антенны связи на Международной космической станции отложен

·19·Технологии
Монтаж антенны связи на Международной космической станции отложен

Очередной выход в открытый космос с борта Международной космической станции столкнулся с неожиданными трудностями, из-за чего основная задача не была выполнена полностью. По данным информационного агентства ТАСС, астронавт NASA Анил Менон и представитель Европейского космического агентства Софи Адено вышли в открытый космос для выполнения работ за пределами орбитальной станции. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Этот выход в открытый космос продолжался 6 часов 23 минуты. Главной целью операции была замена старой антенны на новую для обеспечения стабильной связи между Международной космической станцией и наземным центром управления в Хьюстоне. Однако технические задержки, возникшие в ходе работ, изменили первоначальные планы.

Антенну демонтировали, но новую установить не удалось

Астронавтам удалось успешно демонтировать старое оборудование. Тем не менее из-за сдвигов в графике и возникших препятствий завершить установку новой антенны в рамках этого выхода не удалось.

Согласно плану специалистов, установка нового оборудования связи будет полностью завершена во время одного из следующих выходов в открытый космос. Таким образом, основная задача этой космической миссии пока считается выполненной лишь частично.

Историческое событие и дальнейшие планы

Несмотря на эти трудности, нынешний выход вошёл в историю французской космонавтики. Софи Адено стала первой француженкой в истории, работавшей в открытом космосе. Для её напарника Анила Менона это был второй выход за пределы орбитальной станции.

В настоящее время специалисты Международной космической станции работают над предотвращением перебоев в системе связи и уточнением даты следующего выхода в открытый космос. Полное восстановление связи с центром управления в Хьюстоне остаётся одной из приоритетных задач ближайших дней.

КосмосNASAМКСТехнологииАстрономия
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Abror Shuhratov
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