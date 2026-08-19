Хаби Алонсо объяснил, зачем Остин Макфи вошёл в тренерский штаб «Челси»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал решение пригласить в команду опытного специалиста по стандартным положениям Остина Макфи из «Астон Виллы». По мнению специалиста, привлечение узкопрофильных экспертов высокой квалификации — важный шаг для «синих» на пути к сокращению отставания от лидеров английской Премьер-лиги. Клуб показал, что с помощью этих кадровых изменений намерен добиться превосходства во всех аспектах игры. Об этом Goal.com сообщает .

В интервью Мен Ин Блазерс Нетворк Хаби Алонсо отдельно подчеркнул, насколько важен приход нового тренера для развития клуба. После того как руководство «Челси» договорилось с «Астон Виллой» о компенсации, шотландский специалист присоединился к команде на базе «Стэмфорд Бридж» в конце июля и за короткий срок начал внедрять свои тактические идеи в процесс предсезонной подготовки команды.

Опыт и процесс адаптации

За последнее время Остин Макфи заслужил высокую репутацию, превратив «Астон Виллу» Унаи Эмери в команду, эффективно использующую штрафные и угловые. Учитывая, что Хаби Алонсо проводит свой первый сезон в английском футболе, помощь специалистов, хорошо знакомых с местными условиями, закономерно окажется очень полезной.

&лдкуо;Мы хотим, чтобы в каждом подразделении у нас работали лучшие специалисты. Конечно, Остин обладает большим опытом в Премьер-лиге&рдкуо;, — заявил Хаби Алонсо. По его словам, для тренерского штаба важной задачей является быстрая адаптация к требованиям английского чемпионата, а опыт таких специалистов, как Бен Робертс и Остин Макфи, полученный в прошлом сезоне, значительно помогает при подготовке к каждому матчу.

Коул Палмер и дальнейшие планы команды

Помимо изменений в тренерском штабе, Хаби Алонсо также работает над дальнейшим развитием игры одного из главных лидеров команды — Коула Палмера. В прошлом сезоне действия английского футболиста были нестабильными из-за травм и физических проблем. Однако главный тренер твёрдо уверен, что сможет вернуть игрока в лучшую спортивную форму благодаря физической и тактической перезагрузке.

По информации Даилй Маил, Хаби Алонсо отметил, что первый этап плана по восстановлению 24-летнего футболиста основан на полноценной физической подготовке. Игрок должен чувствовать себя полностью здоровым и быть готовым выкладываться на поле на сто процентов. Только после этого, как отмечается, его уверенность в себе возрастёт, он начнёт получать удовольствие от командной тактики и сможет в полной мере выполнять свои задачи.