В Индии видео о том, как молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице, вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. В своем видеообращении врач заявил, что в учреждении на него оказывали давление, требуя госпитализировать пациентов даже при отсутствии медицинской необходимости, а некоторых удерживать в отделении реанимации дольше положенного срока.

По его словам, руководство больницы требовало принимать в стационар практически каждого пациента, а в некоторых случаях — дольше удерживать их в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врач отметил, что такая практика могла быть не обусловлена медицинской необходимостью для пациентов, а ее главной целью, предположительно, было увеличение счетов больницы.

Молодой специалист также заявил, что руководство вмешивалось в принятие важных медицинских решений, включая вопросы госпитализации пациента и продолжительности его пребывания в реанимации. Он счел работу в таких условиях противоречащей своим профессиональным принципам и решил уволиться в тот же день, когда приступил к работе.

Врач объяснил свое решение тем, что безопасность пациентов и медицинская этика должны стоять выше любой работы или зарплаты. В его заявлении подчеркивалось, что он не хочет связывать свое имя с практиками, которые считает неправильными.

Это видео быстро распространилось в интернете и вынесло на повестку дня вопрос о балансе между интересами пациентов и финансовыми интересами в частной медицине. Многие пользователи поддержали позицию врача, тогда как некоторые заявили о необходимости независимого расследования обстоятельств и усиления контроля за деятельностью медицинских учреждений.