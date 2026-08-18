Джамал Мусиала снова упал на поле в товарищеском матче

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала неожиданно снова потерял сознание и упал на поле в товарищеском матче против «Хайденхайма». По данным издания АС, этот тревожный эпизод вызывает серьезные вопросы о физическом состоянии футболиста, недавно вернувшегося в строй после тяжелой травмы. Об этом Goal.com сообщает .

Череда тревожных ситуаций со здоровьем

Инцидент произошел всего через четыре минуты после выхода футболиста на поле со скамейки запасных. Мусиала появился на поле на 61-й минуте, однако вскоре ему стало плохо вдали от мяча, и он упал. На поле незамедлительно вызвали врачей. В итоге футболист выглядел немного дезориентированным, но с помощью медицинского персонала покинул поле самостоятельно.

Тревожный эпизод произошел несмотря на то, что перед матчем футболист успешно прошел все медицинские обследования. Главный тренер Венсан Компани решил предоставить ему игровую практику, поскольку у футболиста не выявили серьезных проблем со здоровьем, а погодные условия уже не были такими жаркими, как раньше.

Однако тот факт, что этот эпизод произошел вскоре после похожего случая в матче против «РБ Лейпциг», серьезно тревожит болельщиков и представителей клуба. В той игре Мусиала вышел на замену и забил гол, после чего почувствовал слабость. Его одноклубник Исмаил Сайбари быстро среагировал и предотвратил тяжелое падение.

Реакция клуба и предыдущие травмы

По предположению издания Bild, высокая температура в Мюнхене могла вызвать проблемы с кровообращением. После инцидента спортивный директор «Баварии» Макс Эберль попытался успокоить болельщиков, подчеркнув, что самое главное — футболист чувствует себя хорошо.

Череда этих событий приобретает еще более серьезное значение на фоне тяжелых травм, которые перенес полузащитник. Мусиала получил перелом голени на клубном чемпионате мира 2025 года и несколько месяцев не выходил на поле. Несмотря на возвращение в строй в январе, ему также пришлось тренироваться отдельно под наблюдением медицинского штаба из-за проблем с голеностопом.