Люси Бронз продлила контракт с «Челси»: важное решение лондонского клуба

Опытный защитник сборной Англии Люси Бронз решила продлить действующий контракт с лондонским «Челси». Это соглашение стало долгожданной новостью для болельщиков на фоне неопределенности в летнем трансферном окне клуба. Согласно новому соглашению, опытная футболистка проведет в составе «синих» еще один сезон. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бронз подписала двухлетний контракт, когда перешла в лондонский клуб в 2024 году. Ее предыдущее соглашение должно было истечь этим летом, однако руководство команды и главный тренер Соня Бомпастор посчитали необходимым сохранить опыт футболистки. По информации Goal.com, новый контракт был официально объявлен в четверг, спустя два дня после истечения срока предыдущего соглашения.

Бывшая звезда «Барселоны» и «Лиона» демонстрирует свою универсальность в составе «Челси», играя не только на правом фланге обороны, но и в центре защиты. Несмотря на усиление конкуренции с приходом австралийки Элли Карпентер, Бронз сохранила свое место в основном составе. Сама футболистка выразила удовлетворение этим решением, отметив, что ее вдохновляет переезд клуба на стадион «Стэмфорд Бридж» и стремление к новым вершинам.

Трудности на трансферном рынке

Продление контракта с Люси Бронз было очень важным для «Челси», так как в данный момент клуб сталкивается с серьезными препятствиями на трансферном рынке. После ухода ведущих нападающих, таких как Сэм Керр и Катарина Макарио, основной задачей стало усиление линии атаки. Однако достичь намеченных целей оказывается непросто.

Сначала велись переговоры с нападающей «Манчестер Сити» Хадиджей Шоу, но представительница сборной Ямайки предпочла остаться в своем клубе. После этого «Челси» предложил рекордную сумму за 19-летнюю шведскую талантливую футболистку Фелицию Шредер, но молодая звезда в итоге подписала контракт с «Реал Мадридом».

Также отклонила предложение лондонского клуба Сальма Паральюэло, расставшаяся с «Барселоной». По имеющимся данным, требования 22-летней футболистки по заработной плате (более 1 миллиона фунтов стерлингов в год) не устроили руководство «Челси». В настоящее время за Паральюэло борются такие гранды, как «Арсенал», «ПСЖ» и «Лион».

Болельщики «Челси» теперь ждут новостей о судьбе других игроков команды — Ханны Хэмптон и Эгги Бивер-Джонс. Контракты этих футболисток также подходят к концу, и ожидается, что клуб предпримет попытки их сохранить. Остаться в команде такому опытному игроку, как Бронз, поможет стабилизировать внутреннюю атмосферу в коллективе.