Миланович рассказал, чего не хватило сборной Узбекистана

·9·Спорт
Миланович рассказал, чего не хватило сборной Узбекистана

Главный тренер таджикского клуба «Худжанд» Милан Миланович оценил историческое выступление национальной сборной Узбекистана на ЧМ-2026.

По мнению сербского специалиста, Узбекистан мог добиться лучшего результата на мундиале. Однако игрокам не хватило опыта участия в турнирах такого высокого уровня.

«Каждая ошибка имеет решающее значение»

Милан Миланович хорошо знаком с футболом региона. До приезда в Таджикистан он работал в казахстанских клубах «Тобол» и «Иртыш».

В интервью изданию Eurasia Football специалист подчеркнул, что главной проблемой для сборной Узбекистана стал недостаток опыта.

«Прежде всего, национальной сборной Узбекистана не хватило опыта. Команда могла выступить на мундиале гораздо лучше», — сказал Миланович.

Он отметил, что на чемпионате мира любая допущенная ошибка оказывает серьезное влияние на исход матча.

«Для большинства футболистов это был первый опыт участия в турнире столь высокого уровня».

Трое футболистов отмечены особо

Сербский тренер также перечислил футболистов сборной Узбекистана, показавших яркую игру на мундиале.

Он выделил следующих трех игроков:

  • Аббосбек Файзуллаев;

  • Эльдор Шомуродов;

  • Бехруз Каримов.

«Они показали самую яркую игру на чемпионате мира», — сказал Миланович.

Высокая оценка потенциала Бехруза Каримова

Миланович отдельно остановился на действиях молодого футболиста Бехруза Каримова.

«Каримов показал, что обладает хорошим потенциалом. Для молодого игрока само участие в чемпионате мира является очень важным этапом в карьере», — сказал тренер.

По его мнению, опыт, полученный на таком крупном турнире, будет иметь важное значение в дальнейшей карьере Каримова.

«Не стоит расстраиваться из-за результата»

Миланович призвал болельщиков не воспринимать результат Узбекистана как неудачу.

Специалист подчеркнул, что сам факт первого в истории участия национальной сборной в чемпионате мира является большим достижением.

«Это был первый чемпионат мира для Узбекистана. Сам выход на турнир считается большим достижением», — сказал он.

«У этого поколения есть будущее»

По мнению сербского специалиста, сборная Узбекистана получила на мундиале бесценный опыт, который пригодится в будущем.

Теперь самая важная задача — правильно проанализировать проведенные матчи, сделать выводы из ошибок и продолжить развитие.

«У этого поколения есть будущее», — заключил Миланович.

Как вы считаете, кто стал лучшим футболистом сборной Узбекистана на ЧМ-2026?

ФутболСборная УзбекистанаЧМ-2026Милан МилановичАналитика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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