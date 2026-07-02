Миланович рассказал, чего не хватило сборной Узбекистана
Главный тренер таджикского клуба «Худжанд» Милан Миланович оценил историческое выступление национальной сборной Узбекистана на ЧМ-2026.
По мнению сербского специалиста, Узбекистан мог добиться лучшего результата на мундиале. Однако игрокам не хватило опыта участия в турнирах такого высокого уровня.
«Каждая ошибка имеет решающее значение»
Милан Миланович хорошо знаком с футболом региона. До приезда в Таджикистан он работал в казахстанских клубах «Тобол» и «Иртыш».
В интервью изданию Eurasia Football специалист подчеркнул, что главной проблемой для сборной Узбекистана стал недостаток опыта.
«Прежде всего, национальной сборной Узбекистана не хватило опыта. Команда могла выступить на мундиале гораздо лучше», — сказал Миланович.
Он отметил, что на чемпионате мира любая допущенная ошибка оказывает серьезное влияние на исход матча.
«Для большинства футболистов это был первый опыт участия в турнире столь высокого уровня».
Трое футболистов отмечены особо
Сербский тренер также перечислил футболистов сборной Узбекистана, показавших яркую игру на мундиале.
Он выделил следующих трех игроков:
Аббосбек Файзуллаев;
Эльдор Шомуродов;
Бехруз Каримов.
«Они показали самую яркую игру на чемпионате мира», — сказал Миланович.
Высокая оценка потенциала Бехруза Каримова
Миланович отдельно остановился на действиях молодого футболиста Бехруза Каримова.
«Каримов показал, что обладает хорошим потенциалом. Для молодого игрока само участие в чемпионате мира является очень важным этапом в карьере», — сказал тренер.
По его мнению, опыт, полученный на таком крупном турнире, будет иметь важное значение в дальнейшей карьере Каримова.
«Не стоит расстраиваться из-за результата»
Миланович призвал болельщиков не воспринимать результат Узбекистана как неудачу.
Специалист подчеркнул, что сам факт первого в истории участия национальной сборной в чемпионате мира является большим достижением.
«Это был первый чемпионат мира для Узбекистана. Сам выход на турнир считается большим достижением», — сказал он.
«У этого поколения есть будущее»
По мнению сербского специалиста, сборная Узбекистана получила на мундиале бесценный опыт, который пригодится в будущем.
Теперь самая важная задача — правильно проанализировать проведенные матчи, сделать выводы из ошибок и продолжить развитие.
«У этого поколения есть будущее», — заключил Миланович.
Как вы считаете, кто стал лучшим футболистом сборной Узбекистана на ЧМ-2026?
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