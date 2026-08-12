Седан Volga C50 будет работать в России в такси бизнес-класса

Российский обновлённый автомобильный бренд объявил о начале эксплуатации одного из своих флагманских моделей — седана Volga C50 — в крупнейших городах страны по тарифу «Бизнес». Как сообщает иксбт.ком, в ближайшем будущем автомобили Д-класса должны обеспечить пассажирам высокий уровень комфорта и качества обслуживания. Об этом иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что на первом этапе автомобили Volga C50 будут задействованы в пассажирских перевозках в девяти крупных региональных центрах России. В их число входят Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Челябинск, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург и Красноярск. По словам представителей производителя, автомобили этой модели полностью отвечают всем строгим требованиям современных агрегаторов такси к бизнес-сегменту.

Технические характеристики и габариты

Модель Volga C50, представленная широкой публике в апреле текущего года и поступившая в официальную продажу с июня, отличается одним из самых просторных и комфортабельных салонов в своём классе. Длина автомобиля составляет 4825 миллиметров, ширина — 1880 миллиметров, а колёсная база достигает 2800 миллиметров. Это обеспечивает дополнительное пространство для ног пассажиров на заднем ряду и высокий уровень комфорта во время поездки.

Стоит отметить, что технической основой модели стал популярный автомобиль китайского автопроизводителя Geely Preface. Современный дизайн и тщательно проработанные интерьерные решения соответствуют требованиям бизнес-класса.

Новые возможности на рынке такси

Ранее организация «Всероссийское объединение пассажиров» обратилась в Министерство промышленности России с просьбой разрешить новым автомобилям «Волга» работать в службах такси. После положительного решения этой инициативы бренд получил возможность шире использовать свою продукцию в коммерческих перевозках.

По мнению экспертов, включение автомобилей Volga C50 в бизнес-тариф сервиса Yandex Го станет важным шагом для российского автопрома. Это позволит не только проверить надёжность автомобилей в реальных условиях, но и повысить доверие клиентов к бренду.