Трансферные слухи вокруг капитана и нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова вновь набирают обороты. Согласно последним сообщениям турецких СМИ, вероятность перехода узбекского форварда в турецкую Суперлигу до закрытия летнего трансферного окна заметно возросла.

Уже сейчас сообщается о серьёзном интересе к футболисту со стороны ведущих турецких клубов — «Фенербахче», «Бешикташа» и «Трабзонспора».

«Трабзонспора» принципиальная договорённость: 5 миллионов евро и обмен игроками

Как сообщает один из авторитетных источников Турции — караденизгазете.ком.тр , клуб из Трабзона уже достиг принципиальной договорённости с самим нападающим по условиям личного контракта. В настоящее время между клубами продолжается согласование формулы трансфера.

По данным источника, руководство «Трабзонспора» предложило отдать французского опорного полузащитника Батисту Менди и дополнительно выплатить 5 миллионов евро наличными, чтобы оформить трансфер Шомуродова.

По имеющейся информации, тренерский штаб очень высоко оценивает тактический профиль Элдора:

«Элдор Шомуродов — редкий нападающий, способный активно прессинговать на поле, участвовать в силовой борьбе и вносить большой вклад в командную игру. Он полностью соответствует нашей игровой стратегии».

Турецкая пресса: рокировка удовлетворит обе стороны

По подтверждению журналиста ещё одного спортивного издания — такагазете.ком.тр — Бирола Санджака, план «Трабзонспора» широко обсуждается на трансферном рынке:

Мотивация Шомуродова: Футболист готов открыть новую страницу в своей карьере и выступать за команду, где сможет получать постоянную игровую практику.

Финансовая и тактическая выгода: Ожидается, что предложение с Батистой Менди и 5 миллионами евро станет важным фактором на переговорах.

Несмотря на то что клубы пока не сделали официальных заявлений по поводу этой рокировки, в Турции ожидают, что трансфер Шомуродова станет одной из самых громких сделок летнего рынка.

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