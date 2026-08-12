Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»

·40·Спорт
Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»
Қисқача

Испания миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 финалида амалдаги чемпион Аргентина терма жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихидаги иккинчи Жаҳон чемпионати кубогини қўлга киритди. «PSJ» бош мураббийи ва терма жамоанинг собиқ устози Луис Энрике 20minutos нашрига берган интервюсида бу ғалаба Испания футболида янги зафарлар даврини бошлаб беришига ишонишини айтди.

Испания миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 финалида амалдаги чемпион Аргентина терма жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихидаги иккинчи Жаҳон чемпионати кубогини қўлга киритди. Ушбу тарихий муваффақият ва испан футболининг олтин даври ҳақида «ПСЖ» бош мураббийи, терма жамоанинг собиқ устози Луис Энрике 20minutos нашрига берган интервьюсида тўхталиб ўтди.

«Иккинчи юлдуз — бу ҳали бошланиши»

Испания терма жамоасининг Мундиалдаги зафаридан сўнг Луис Энрике мамлакат футболи энг юқори чўққига чиққанини ва бу муваффақиятлар давомли бўлишини таъкидлади:

«Испания футболи ҳозир айнан энг юқори даражада. Орзу қилинган иккинчи юлдузни либосимизга қадаганимиздан сўнг, бу буюк ғалаба терма жамоамиз ва бутун Испания футболи учун янги зафарлар даврини бошлаб беришига пўлатдек ишонаман.

Вақтида раҳматли Луис Арагонес бизнинг комбинацион ва тўпга эгалик қилишга асосланган футбол услубимизга тамал тошини қўйган эди. Кейинчалик Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Барселона» айнан шу жозибадор ва ҳужумкор футболни дунёга кўрсатиб, кетма-кет ғалабаларни қўлга кирита бошлади. Айнан улар бугунги жаҳон чемпионлари учун зафарли йўлни очиб беришди», — деди Луис Энрике.

Тинч океани ортидаги триумф: Испания қандай қилиб Аргентинани тахтдан ағдарди?

ЖЧ-2026 финал баҳси кескин ва муросасиз курашларга бой кечди. Драмаларга бой кечган беллашувда испанлар ўзининг мустаҳкам тактикаси ва иродаси эвазига 1:0 ҳисобидаги зафарни расмийлаштириб, кубокни мағлуб этди.

Ушбу ғалаба орқали Испания 2010 йилги Жанубий Африкадаги муваффақиятни орадан йиллар ўтиб яна бир бор такрорлади ва дунёнинг энг кучли терма жамоаси эканини исботлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Луис ЭнрикеИспанияАргентинаПСЖБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиАПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиБугун, 09:12Каннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирдиКаннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирдиБугун, 06:13«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олди«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олдиБугун, 05:58Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиТиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиБугун, 03:11Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиЖозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиБугун, 02:56Ливерпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакЛиверпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди