Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»
Испания миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 финалида амалдаги чемпион Аргентина терма жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихидаги иккинчи Жаҳон чемпионати кубогини қўлга киритди. «PSJ» бош мураббийи ва терма жамоанинг собиқ устози Луис Энрике 20minutos нашрига берган интервюсида бу ғалаба Испания футболида янги зафарлар даврини бошлаб беришига ишонишини айтди.
Испания миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 финалида амалдаги чемпион Аргентина терма жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихидаги иккинчи Жаҳон чемпионати кубогини қўлга киритди. Ушбу тарихий муваффақият ва испан футболининг олтин даври ҳақида «ПСЖ» бош мураббийи, терма жамоанинг собиқ устози Луис Энрике 20minutos нашрига берган интервьюсида тўхталиб ўтди.
«Иккинчи юлдуз — бу ҳали бошланиши»
Испания терма жамоасининг Мундиалдаги зафаридан сўнг Луис Энрике мамлакат футболи энг юқори чўққига чиққанини ва бу муваффақиятлар давомли бўлишини таъкидлади:
«Испания футболи ҳозир айнан энг юқори даражада. Орзу қилинган иккинчи юлдузни либосимизга қадаганимиздан сўнг, бу буюк ғалаба терма жамоамиз ва бутун Испания футболи учун янги зафарлар даврини бошлаб беришига пўлатдек ишонаман.
Вақтида раҳматли Луис Арагонес бизнинг комбинацион ва тўпга эгалик қилишга асосланган футбол услубимизга тамал тошини қўйган эди. Кейинчалик Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Барселона» айнан шу жозибадор ва ҳужумкор футболни дунёга кўрсатиб, кетма-кет ғалабаларни қўлга кирита бошлади. Айнан улар бугунги жаҳон чемпионлари учун зафарли йўлни очиб беришди», — деди Луис Энрике.
Тинч океани ортидаги триумф: Испания қандай қилиб Аргентинани тахтдан ағдарди?
ЖЧ-2026 финал баҳси кескин ва муросасиз курашларга бой кечди. Драмаларга бой кечган беллашувда испанлар ўзининг мустаҳкам тактикаси ва иродаси эвазига 1:0 ҳисобидаги зафарни расмийлаштириб, кубокни мағлуб этди.
Ушбу ғалаба орқали Испания 2010 йилги Жанубий Африкадаги муваффақиятни орадан йиллар ўтиб яна бир бор такрорлади ва дунёнинг энг кучли терма жамоаси эканини исботлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…