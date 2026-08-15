Милан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълум
Goal.com хабар беришича, Рубен Аморим бошчилигидаги Милан жамоаси Полшанинг Вроцлав шаҳрида Майкл Каррик бошқарувидаги Манчестер Юнайтед билан ўртоқлик ўйинида майдонга тушади. Мазкур баҳс миланликлар учун Италия А сериясининг янги мавсуми олдидан сўнгги тайёргарлик вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги трансферлар вақтида жиддий ўзгаришларни бошдан кечирган Милан жамоаси ушбу учрашувга қадар бир қатор назорат ўйинларида қатнашди. Хусусан, жамоа Перт дербисида Интер билан дуранг ўйнаган бўлса, Индонезияда Челси клубига қарши кечган баҳсда 3:0 ҳисобида мағлубиятга учраган еди.
Таркибдаги муаммолар ва янги футболчиларУчрашув олдидан Милан таркибида жиддий йўқотишлар мавжуд. Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку каби футболчилар мураббийнинг техник қарорига кўра ва жамоадаги мавқеи сабабли қайдномага киритилмади. Шунингдек, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич турли жароҳатлар туфайли бу сафарги баҳсни ўтказиб юборишади.
Шунга қарамай, миланликлар мухлислари учун ижобий янгилик ҳам бор. А сериянинг ушбу трансфер ойнасидаги ва клуб тарихидаги энг қимматбаҳо харидига айланган Гончало Ramос янги жамоасидаги норасмий дебютини асосий таркибда бошлайдиган бўлди.
Расмий таркиблар ва мавсумолди синовларИкки жамоанинг мазкур тўқнашуви ҳар икки мураббий учун ҳам расмий старт олдидан охирги бошқич бўлиб хизмат қилади. Майкл Каррик бошқарувидаги Манчестер Юнайтед майдонга қуйидаги таркибда тушиши эълон қилинди:
- Дарвозабон: Ламменс
- Ҳимоячилар: Далот, Магуяйр, Хивен, Шоу
- Ярим ҳимоячилар: Тилеманс, Сантос
- Ҳужумкор ярим ҳимоячилар ва вингерлар: Диалло, Бруну Фернандеш, Куня, Мбеумо
Еслатиб ўтамиз, Милан жамоаси ўзининг А сериядаги илк учрашувини 23-август куни Тошкент вақти билан кечқурун Турин клубига қарши ўтказиши режалаштирилган. Вроцлавдаги мазкур синов ўйини эса жамоанинг янги мавсумдаги имкониятларини баҳолаш учун муҳим аҳамият касб етади.
…