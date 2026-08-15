Милан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълум

·1·Спорт
Милан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълум

Goal.com хабар беришича, Рубен Аморим бошчилигидаги Милан жамоаси Полшанинг Вроцлав шаҳрида Майкл Каррик бошқарувидаги Манчестер Юнайтед билан ўртоқлик ўйинида майдонга тушади. Мазкур баҳс миланликлар учун Италия А сериясининг янги мавсуми олдидан сўнгги тайёргарлик вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги трансферлар вақтида жиддий ўзгаришларни бошдан кечирган Милан жамоаси ушбу учрашувга қадар бир қатор назорат ўйинларида қатнашди. Хусусан, жамоа Перт дербисида Интер билан дуранг ўйнаган бўлса, Индонезияда Челси клубига қарши кечган баҳсда 3:0 ҳисобида мағлубиятга учраган еди.

Таркибдаги муаммолар ва янги футболчилар

Учрашув олдидан Милан таркибида жиддий йўқотишлар мавжуд. Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку каби футболчилар мураббийнинг техник қарорига кўра ва жамоадаги мавқеи сабабли қайдномага киритилмади. Шунингдек, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич турли жароҳатлар туфайли бу сафарги баҳсни ўтказиб юборишади.

Шунга қарамай, миланликлар мухлислари учун ижобий янгилик ҳам бор. А сериянинг ушбу трансфер ойнасидаги ва клуб тарихидаги энг қимматбаҳо харидига айланган Гончало Ramос янги жамоасидаги норасмий дебютини асосий таркибда бошлайдиган бўлди.

Расмий таркиблар ва мавсумолди синовлар

Икки жамоанинг мазкур тўқнашуви ҳар икки мураббий учун ҳам расмий старт олдидан охирги бошқич бўлиб хизмат қилади. Майкл Каррик бошқарувидаги Манчестер Юнайтед майдонга қуйидаги таркибда тушиши эълон қилинди:

  • Дарвозабон: Ламменс
  • Ҳимоячилар: Далот, Магуяйр, Хивен, Шоу
  • Ярим ҳимоячилар: Тилеманс, Сантос
  • Ҳужумкор ярим ҳимоячилар ва вингерлар: Диалло, Бруну Фернандеш, Куня, Мбеумо
Рубен Аморим бошчилигидаги Милан эса 3-4-2-1 тактик схемасидан фойдаланган ҳолда қуйидаги футболчиларга имкон берди: Торриани, Терраччано, Де Винтер, Павлович, Чуквуезе, Яшари, Мусах, Еступинян, Лофтус-Чик, Сиссе ва Гончало Ramос.

Еслатиб ўтамиз, Милан жамоаси ўзининг А сериядаги илк учрашувини 23-август куни Тошкент вақти билан кечқурун Турин клубига қарши ўтказиши режалаштирилган. Вроцлавдаги мазкур синов ўйини эса жамоанинг янги мавсумдаги имкониятларини баҳолаш учун муҳим аҳамият касб етади.

АК МиланМанчестер ЮнайтедГончало RamосРубен АморимА серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Бугун, 18:12Манчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 18:10PSJ Ферран Торресни 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олдиPSJ Ферран Торресни 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олдиБугун, 18:10Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиДавиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиБугун, 17:38Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 17:14Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Бугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?