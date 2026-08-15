Манчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушди
Ixbt.com нашри ва халқаро спорт манбалари хабар беришича, Манчестер Юнайтед ва Милан жамоалари янги мавсум олдидан сўнгги тайёргарлик босқичи доирасида Полшанинг Вроцлав шаҳрида ўртоқлик учрашувида ўзаро тўқнаш келишди. Ушбу ўйин Милан учун А Сериядаги дастлабки тур баҳсидан олдинги сўнгги синов вазифасини ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рубен Аморим шогирдлари мавсумолди тайёргарлик доирасида қатор синовларни бошдан кечирди. Хусусан, миланликлар Перт дербисида Интер билан дуранг ўйнаган бўлса, Индонезияда Челси қаршисида 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учраганди. Мазкур ўйин эса жамоанинг мавсумолди ўйинлари графигидаги энг сўнгги манзил бўлди.
Таркибдаги муаммолар ва дебютларМилан жамоаси бу учрашувга жиддий йўқотишлар билан келди. Жароҳатлар ва трансфер бозори туфайли юзага келган муаммолар сабаб Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку каби футболчилар техник қарорга кўра таркибдан четда қолди. Шунингдек, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич турли жароҳатлар туфайли майдонга туша олмади.
Шунга қарамай, учрашув миланликлар мухлислари учун тарихий трансфер мақомидаги воқеа билан ёдда қолди. А Серия жорий трансфер ойнасининг ва Милан тарихидаги энг қимматбаҳо хариди бўлган Гончало Ramос мазкур баҳсда илк бор асосий таркибда майдонга тушиб, норасмий дебютини амалга оширди.
Текор гол ва учрашув бошланишиЎйин бошланиши Милан учун шок билан бошланди. Дастлабки дақиқалардаёқ Манчестер Юнайтед хавфли ҳужум уюштирди. Чап қанотдан ёриб кирган Доргу кучли зарба берди ва дарвозабон Торриани тўпни бурчакка чиқариб юборишга еришди.
Бироқ шундан кейин белгиланган бурчак тўпидан сўнг ҳисоб очилди. Чап қанотдан узатилган тўпга бош билан аниқ зарба берган Магуайр бўш қолган ҳудуддан унумли фойдаланиб, ҳисобни 1:0 кўринишига келтирди ва инглизлар жамоасини олдинга олиб чиқди.
…