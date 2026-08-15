Манчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушди

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушди

Ixbt.com нашри ва халқаро спорт манбалари хабар беришича, Манчестер Юнайтед ва Милан жамоалари янги мавсум олдидан сўнгги тайёргарлик босқичи доирасида Полшанинг Вроцлав шаҳрида ўртоқлик учрашувида ўзаро тўқнаш келишди. Ушбу ўйин Милан учун А Сериядаги дастлабки тур баҳсидан олдинги сўнгги синов вазифасини ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рубен Аморим шогирдлари мавсумолди тайёргарлик доирасида қатор синовларни бошдан кечирди. Хусусан, миланликлар Перт дербисида Интер билан дуранг ўйнаган бўлса, Индонезияда Челси қаршисида 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учраганди. Мазкур ўйин эса жамоанинг мавсумолди ўйинлари графигидаги энг сўнгги манзил бўлди.

Таркибдаги муаммолар ва дебютлар

Милан жамоаси бу учрашувга жиддий йўқотишлар билан келди. Жароҳатлар ва трансфер бозори туфайли юзага келган муаммолар сабаб Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку каби футболчилар техник қарорга кўра таркибдан четда қолди. Шунингдек, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич турли жароҳатлар туфайли майдонга туша олмади.

Шунга қарамай, учрашув миланликлар мухлислари учун тарихий трансфер мақомидаги воқеа билан ёдда қолди. А Серия жорий трансфер ойнасининг ва Милан тарихидаги энг қимматбаҳо хариди бўлган Гончало Ramос мазкур баҳсда илк бор асосий таркибда майдонга тушиб, норасмий дебютини амалга оширди.

Текор гол ва учрашув бошланиши

Ўйин бошланиши Милан учун шок билан бошланди. Дастлабки дақиқалардаёқ Манчестер Юнайтед хавфли ҳужум уюштирди. Чап қанотдан ёриб кирган Доргу кучли зарба берди ва дарвозабон Торриани тўпни бурчакка чиқариб юборишга еришди.

Бироқ шундан кейин белгиланган бурчак тўпидан сўнг ҳисоб очилди. Чап қанотдан узатилган тўпга бош билан аниқ зарба берган Магуайр бўш қолган ҳудуддан унумли фойдаланиб, ҳисобни 1:0 кўринишига келтирди ва инглизлар жамоасини олдинга олиб чиқди.

Манчестер ЮнайтедМиланЎртоқлик ўйиниА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумМилан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумБугун, 18:59Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Бугун, 18:12Манчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 18:10PSJ Ферран Торресни 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олдиPSJ Ферран Торресни 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олдиБугун, 18:10Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиДавиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиБугун, 17:38Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?