Манчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушади
Европа футболининг икки гранд клуби — Манчестер Юнайтед ҳамда Милан Полшанинг Вроцлав шаҳрида ёзги ўртоқлик учрашувида ўзаро куч синашади. Goal.com хабар беришича, мазкур баҳс Рубен Аморим бошчилигидаги жамоа учун А Сериянинг 23-август куни "Торино"га қарши бўлиб ўтадиган дебют ўйини олдидан сўнгги жиддий синов вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Милан ёзги тайёргарлик доирасида аввалроқ Перт дербисида Интер билан дуранг ўйнаган, Индонезияда эса Челсидан 0:3 ҳисобида мағлубиятга учраган еди. Жамоа бош мураббийи Рубен Аморим учун бу ўйин ўтмишдаги қолдиқлар ва принципиал қарама-қаршиликлар фонида ҳам алоҳида аҳамият касб етади.
Таркибдаги муаммолар ва дебютларҲозирги кунда "россонерилар" таркиби жароҳатлар ҳамда трансфер бозори сабабли юзага келган йўқотишлар билан жиддий синовдан ўтмоқда. Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку каби футболчилар техник қарорга кўра жамоа лойиҳасидан четда қолган бўлса, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич турли жароҳатлар туфайли майдонга туша олмайди.
Шунга қарамай, Милан жамоаси мухлислари учун ижобий янгилик ҳам бор. Жорий трансфер ойнасида А Серия ва клуб тарихидаги энг қиммат харидга айланган Гончало Ramос мазкур учрашувда асосий таркибда норасмий дебют қилишга тайёрланмоқда.
Тахминий таркиблар ва мураббийлар тактикасиМайдон егалари — Майкл Керрик бошчилигидаги Манчестер Юнайтед учрашувни 4-2-3-1 тактик схемаси асосида бошлаши кутилмоқда. Милан эса Рубен Аморим қўл остида 3-4-2-1 схемасидан фойдаланиши режалаштирилган.
- Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Ламменс; Далот, Магуайр, Ҳеавен, Шоу; Тиелеманс, Сантос; Диалло, Бруно Фернандес, Кунҳа; Мбеумо. Бош мураббий: Керрик.
- Милан (3-4-2-1): Торриани; Терраксиано, Де Винтер, Павловик; Чуквуезе, Жашари, Мусаҳ, Еступинан; Лофтус-Чеек, Сиссе; Ramос. Бош мураббий: Аморим.
…