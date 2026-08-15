Манчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушади

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушади

Европа футболининг икки гранд клуби — Манчестер Юнайтед ҳамда Милан Полшанинг Вроцлав шаҳрида ёзги ўртоқлик учрашувида ўзаро куч синашади. Goal.com хабар беришича, мазкур баҳс Рубен Аморим бошчилигидаги жамоа учун А Сериянинг 23-август куни "Торино"га қарши бўлиб ўтадиган дебют ўйини олдидан сўнгги жиддий синов вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Милан ёзги тайёргарлик доирасида аввалроқ Перт дербисида Интер билан дуранг ўйнаган, Индонезияда эса Челсидан 0:3 ҳисобида мағлубиятга учраган еди. Жамоа бош мураббийи Рубен Аморим учун бу ўйин ўтмишдаги қолдиқлар ва принципиал қарама-қаршиликлар фонида ҳам алоҳида аҳамият касб етади.

Таркибдаги муаммолар ва дебютлар

Ҳозирги кунда "россонерилар" таркиби жароҳатлар ҳамда трансфер бозори сабабли юзага келган йўқотишлар билан жиддий синовдан ўтмоқда. Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку каби футболчилар техник қарорга кўра жамоа лойиҳасидан четда қолган бўлса, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич турли жароҳатлар туфайли майдонга туша олмайди.

Шунга қарамай, Милан жамоаси мухлислари учун ижобий янгилик ҳам бор. Жорий трансфер ойнасида А Серия ва клуб тарихидаги энг қиммат харидга айланган Гончало Ramос мазкур учрашувда асосий таркибда норасмий дебют қилишга тайёрланмоқда.

Тахминий таркиблар ва мураббийлар тактикаси

Майдон егалари — Майкл Керрик бошчилигидаги Манчестер Юнайтед учрашувни 4-2-3-1 тактик схемаси асосида бошлаши кутилмоқда. Милан эса Рубен Аморим қўл остида 3-4-2-1 схемасидан фойдаланиши режалаштирилган.

  • Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Ламменс; Далот, Магуайр, Ҳеавен, Шоу; Тиелеманс, Сантос; Диалло, Бруно Фернандес, Кунҳа; Мбеумо. Бош мураббий: Керрик.
  • Милан (3-4-2-1): Торриани; Терраксиано, Де Винтер, Павловик; Чуквуезе, Жашари, Мусаҳ, Еступинан; Лофтус-Чеек, Сиссе; Ramос. Бош мураббий: Аморим.
Феррагосто байрами кунига тўғри келган ушбу қарама-қаршилик ҳар икки мураббий учун ҳам янги мавсум олдидан охирги камчиликларни бартараф етиш, ўйин амалиётига эга бўлмаган футболчиларни синовдан ўтказиш имкониятини беради. Учрашувнинг қандай якунланиши ва янги трансферларнинг ўзини қандай кўрсатиши бутун футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди.

Манчестер ЮнайтедАК МиланРубен АморимМайкл КеррикФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Бугун, 18:12PSJ Ферран Торресни 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олдиPSJ Ферран Торресни 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олдиБугун, 18:10Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиДавиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиБугун, 17:38Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 17:14Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Бугун, 17:13«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда бердиБугун, 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?