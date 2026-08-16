Жоау Канселу может установить историческое достижение в составе Барселоны

Опытный португальский защитник Жоау Канселу прилагает серьёзные усилия, чтобы вновь выступать за «Барселону». По данным последних часов, вероятность перехода футболиста в каталонский клуб растёт, и этот трансфер может стать уникальным событием не только для команды, но и для всей истории футбола. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает издание Mundo Deportivo, если этот переход состоится, третий период Жоау Канселу в составе «Барселоны» станет отдельным этапом его карьеры. Во время летнего перерыва защитник был вынужден временно вернуться в свой нынешний клуб — саудовский «Аль-Хиляль», однако в последние дни его стремление вернуться в Испанию усилилось.

Редкие случаи в истории каталонского клуба

За всю историю «Барселоны» немало известных футболистов покидали команду, а затем возвращались, однако большинство из них защищали цвета клуба лишь дважды. Например, легендарный Христо Стоичков в 1995 году перешёл в «Парму», а в 1996-м вернулся в Каталонию. Дани Алвес также расторг контракт с «Сан-Паулу» и во второй половине сезона-2021/22 вновь вышел на поле «Камп Ноу».

К этой категории относится и Иван де ла Пенья. В 1998 году он присоединился к «Лацио», а в сезоне-2000/01 вернулся в «Барселону» на правах аренды. Воспитанники академии Эрик Гарсия, Жерар Пике и Жорди Альба также в разные годы покидали клуб, а затем возвращались в родную команду уже на профессиональном уровне.

Похожие примеры в мировом футболе

Случаи, когда футболист трижды выступал за одну команду, в мировом футболе встречаются крайне редко. К числу таких примечательных историй можно отнести карьеры следующих известных игроков:

Карлос Тевес — «Бока Хуниорс»

Адриано Лейте — «Фламенго»

Нури Шахин — «Боруссия Дортмунд»

В настоящее время Жоау Канселу, несмотря на условия контракта с «Аль-Хилялем», твёрдо решил вернуться в Каталонию. Если этот трансфер успешно состоится, португальский защитник впишет особую страницу в историю клуба и может стать одним из немногих футболистов, трижды возвращавшихся в команду.