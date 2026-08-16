Повесит ли бутсы на гвоздь? Роналду рассказал о жизни после футбола

Одна из величайших звёзд в истории мирового футбола, кумир миллионов болельщиков Криштиану Роналду выступил с важным заявлением о приближении завершения своей спортивной карьеры.

41-летняя португальская звезда в специальном интервью всемирно известному журналу «Вогуе» открыто заявил, что этот сезон может стать для него последним на зелёном поле.

«Я хочу оставить после себя прекрасное наследие»

Роналду поделился своими мыслями о завершении карьеры и следе, который он оставляет после себя:

«Возможно, этот сезон станет для меня последним в футболе, и я хочу оставить после себя прекрасное наследие. Футбол оставляет огромную пустоту в вашей жизни. Поэтому после этого нам придётся проводить своё время по-другому».

Жизнь после великой карьеры: путешествия и падел

Криштиану также не стал скрывать, чем планирует заниматься после ухода из профессионального футбола:

Наслаждаться жизнью и путешествовать: Футболист намерен больше отдыхать, путешествовать по миру вместе с семьёй и наслаждаться жизнью;

Падел и любимые занятия: Роналду отметил, что продолжит смотреть матчи по паделу (ракеточному виду спорта), который он очень любит, а также лично заниматься этим видом спорта;

Ценность достигнутых успехов: Спортсмен добавил, что гордится великими историческими победами, которых он и его команды добились к этому дню, и продолжит жить, наслаждаясь ими.

Если португальский бомбардир по окончании сезона повесит бутсы на гвоздь, это станет завершением целой великой и яркой эры в истории мирового футбола.

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