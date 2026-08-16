Шомуродов и Файзуллаев сыграют в стартовом составе уже в первом туре
Новый сезон Турецкой Суперлиги стартует с большим интересом и волнением для узбекских футбольных болельщиков. Стамбульский именитый клуб «Башакшехир» примет на своём поле команду «Коджаелиспор».
В этом матче два лидера национальной сборной Узбекистана — нападающий Элдор Шомуродов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев — выйдут на поле в стартовом составе с первых минут.
Узбекский дуэт на стадионе «Фотих Терим»
Перед встречей, которая начнётся в 21:00 по ташкентскому времени, тренерский штаб стамбульцев официально объявил стартовую 11-ку:
Лидеры атаки и полузащиты: Один из лучших бомбардиров Суперлиги прошлого сезона Элдор Шомуродов и быстрый, креативный полузащитник Аббосбек Файзуллаев формируют атакующую линию клуба;
Поле и соперник: Матч состоится на арене «Фатих Терим Стадиум», где «Башакшехир» намерен начать новый сезон с победы.
Детали матча и составы
Турецкая Суперлига. 1-й тур
Башакшехир — Коджаелиспор
Время и место игры: 16 август, «Фатих Терим Стадиум»
Стартовый состав «Башакшехир»: Мухаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Калузински, Олсен, Элдор ШОМУРОДОВ, Аббосбек ФАЙЗУЛЛАЕВ, Бертуг.
Ожидается, что узбекский легионерский дуэт в чемпионате Турции станет одной из главных сил «Башакшехир» в новом сезоне.
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