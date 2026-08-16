Шомуродов и Файзуллаев сыграют в стартовом составе уже в первом туре

·0·Спорт
Шомуродов и Файзуллаев сыграют в стартовом составе уже в первом туре

Новый сезон Турецкой Суперлиги стартует с большим интересом и волнением для узбекских футбольных болельщиков. Стамбульский именитый клуб «Башакшехир» примет на своём поле команду «Коджаелиспор».

В этом матче два лидера национальной сборной Узбекистана — нападающий Элдор Шомуродов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев — выйдут на поле в стартовом составе с первых минут.

Узбекский дуэт на стадионе «Фотих Терим»

Перед встречей, которая начнётся в 21:00 по ташкентскому времени, тренерский штаб стамбульцев официально объявил стартовую 11-ку:

  • Лидеры атаки и полузащиты: Один из лучших бомбардиров Суперлиги прошлого сезона Элдор Шомуродов и быстрый, креативный полузащитник Аббосбек Файзуллаев формируют атакующую линию клуба;

  • Поле и соперник: Матч состоится на арене «Фатих Терим Стадиум», где «Башакшехир» намерен начать новый сезон с победы.

Детали матча и составы

  • Турецкая Суперлига. 1-й тур

  • Башакшехир — Коджаелиспор

  • Время и место игры: 16 август, «Фатих Терим Стадиум»

  • Стартовый состав «Башакшехир»: Мухаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Калузински, Олсен, Элдор ШОМУРОДОВ, Аббосбек ФАЙЗУЛЛАЕВ, Бертуг.

Шомуродов и Файзуллаев сыграют в стартовом составе уже в первом туре

Ожидается, что узбекский легионерский дуэт в чемпионате Турции станет одной из главных сил «Башакшехир» в новом сезоне.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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