«Сити» разгромлен: Мареска проиграл в дебютном матче, «Арсенал» — 18-кратный обладатель кубка!

·2·Спорт
«Сити» разгромлен: Мареска проиграл в дебютном матче, «Арсенал» — 18-кратный обладатель кубка!

В Англии новый футбольный сезон традиционно стартовал с центрального противостояния за Суперкубок страны (ФА Коммунитй Шиелд). На великолепном лондонском стадионе «Уэмбли» встретились чемпион АПЛ «Арсенал» и обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити».

В напряжённом и бескомпромиссном матче подопечные Микеля Артеты забили в ворота соперника 3 безответных мяча, одержали крупную победу со счётом 3:0 и в 18-й раз в своей истории завоевали Суперкубок Англии.

Быстрый гол на 1-й минуте и 3 мяча в ворота «горожан»

Матч начался с неожиданной и стремительной атаки «канониров»:

  • Быстрый удар: уже на 1-й минуте защитник Риккардо Калафьори открыл счёт и поверг «Манчестер Сити» в шок;

  • Увеличение отрыва: на 28-й минуте немецкий нападающий Кай Хаверц забил второй гол и отправил команды на перерыв при счёте 2:0;

  • Финальная точка: в начале второго тайма, на 48-й минуте, капитан команды Мартин Эдегор поразил ворота манчестерцев, фактически решив исход встречи (3:0).

Хусанов отыграл 90 минут, Мареска проиграл в дебютном матче

Этот матч вызвал особый интерес у узбекских любителей футбола:

  • Абдукодир Хусанов провёл на поле весь матч: защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов с первых минут и до финального свистка отыграл все 90 минут в центре обороны «Манчестер Сити» вместе с Рубеном Диашем и Йошко Гвардиолом;

  • Неудачный старт для Марески: первый официальный дебютный матч нового главного тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески во главе команды завершился неудачей.

Суперкубок Англии. Финал

  • «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 3:0

  • 16 августа, стадион «Уэмбли»

  • Голы: Калафьори (1), Хаверц (28), Эдегор (48).

  • «Арсенал»: Райя, Уайт, Москера, Габриэл, Калафьори (Хинкапи, 60), Гимарайнс (Райс, 46), Льюис-Скелли (Субименди, 75), Мадуэке (Сака, 60), Эдегор (Эзе, 84), Солис, Хаверц (Гёкереш, 75).

  • «Манчестер Сити»: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли (Гехи, 54), Андерсон (Льюис, 60), Ковачич (Нико, 79), Семеньо, Фоден (Шерки, 60), Доку (Грилиш, 46), Холанд (Мармуш, 54).

  • Предупреждения: Фоден (24), Калафьори (38), Гвардиол (53), Эдегор (84).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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