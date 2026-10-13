Ислам Исмаилов раскрыл причины поражения «Нефтчи» со счетом 1:3

В рамках 2-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК ферганский «Нефтчи» на выезде уступил клубу «Ан-Наср» из Саудовской Аравии со счетом 1:3. После окончания матча главный тренер «Нефтчи» Ислам Исмаилов принял участие в пресс-конференции, где оценил переломные моменты встречи, судейские решения, а также игру новоприбывших легионеров.

В противостоянии со звездным соперником во главе с капитаном Криштиану Роналду ферганцы, несмотря на оставшееся в меньшинстве положение, проявили характер до конца.

«До 30-й минуты играли дисциплинированно»: Переломные моменты в матче

Наставник команды остановился на главных причинах поражения и развитии хода встречи:

Единственная ошибка и потеря баланса: «До 30-й минуты матча мы показывали очень дисциплинированный футбол. Всего одна ошибка и потеря баланса привели к пропущенному голу, после чего мы получили и второй мяч»;

Красная карточка и проявленная воля: Во втором тайме, когда мы сократили счет и возвращались в игру, полученная красная карточка серьезно повлияла на планы. Несмотря на это, «Нефтчи» и вдесятером не “сел” в оборону и организовал ряд опасных атак;

К парням претензий нет: «Играть в меньшинстве против такого соперника, как “Ан-Наср”, — это огромная сложность. Парни боролись по максимуму, у меня к ним нет никаких претензий. Выражаю им только благодарность».

Отмененный гол и тактические изменения

Тренер внес ясность в решения судей и тактическую подготовку команды:

Эпизод с офсайдом и удалением: Исмаилов отметил, что еще не пересматривал на видео повтор эпизода с отмеченным из-за офсайда голом «Нефтчи» и моментом с красной карточкой: «Раз есть судьи и VAR, значит, и решения принимались соответствующие»;

Изменение схемы: «Если в первом туре мы действовали по схеме 4-3-3, то сегодня, исходя из силы соперника, выбрали тактику 5-4-1. Каждое противостояние становится для нас большим опытом и уроком. Впереди еще много матчей, через 3 дня ждет следующая игра. Времени расстраиваться нет, нужно поднять моральный дух и стремиться вперед».

Новые футболисты: Мишель, Сассе и Маркус Форсс

Главный тренер открыто высказался о состоянии легионеров, привлеченных специально для Лиги чемпионов:

Вынужденное и важное решение: «Это была головная боль для тренерского штаба, но другого выбора у нас не было. Мы приобрели этих игроков именно для Элитной ЛЧА. Все три новых футболиста сразу вышли в основном составе»;

Нехватка игровой практики: Мишель долгое время не выходил на поле, Сассе только адаптируется, а для Маркуса Форсса это был дебютный матч. Им нужно немного времени, чтобы набрать полную форму;

Оправдание доверия: «Мы боремся одновременно на трех фронтах — в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов. Новые футболисты оправдали оказанное им доверие, сыграли неплохо. Раскрыть весь потенциал за пару матчей невозможно, им требуется время, и мы верим в каждого из них».

«Нефтчи» продолжит борьбу за восполнение потерянных очков в следующих турах Элитной ЛЧА и путевку в плей-офф.