Главный тренер «Нефтчи» обратился к болельщикам и пообещал золотые медали

Главный тренер ферганского «Нефтчи», борющегося за лидерство в Суперлиге Узбекистана, положил конец неопределенности вокруг своего будущего в клубе. Ислом Исмоилов, чье пребывание на посту главного тренера вызывало множество обсуждений, выступил с заявлением на своей официальной странице в социальных сетях, сообщив о решении остаться в команде.

В своем обращении специалист подчеркнул, что глубоко осознает ответственность перед клубом, городом и преданными болельщиками, твердо заявив, что единственная цель — чемпионство.

«Футбол — это не только счет»: искреннее признание тренера

В своем посте Ислом Исмоилов подчеркнул, что командное единство и внутренние ценности стоят выше спортивных результатов:

Ценность дисциплины и доверия: «Футбол — это не только счет и результат. Футбол — это уважение, дисциплина и доверие друг к другу. Защищать эти ценности порой бывает нелегко, но именно в этом заключается сила, которая делает команду настоящей командой», — отметил тренер;

Причина решения: Специалист указал, что решил остаться с клубом, чтобы сохранить атмосферу внутри коллектива и довести начатый большой проект до конца.

Долг перед Ферганой и главная цель — чемпионство

Главный тренер команды особо отметил, что беспрецедентная поддержка болельщиков вдохновила его еще больше и что впереди стоят грандиозные задачи:

Благодарность болельщикам: «Я глубоко чувствую ваше доверие и свой долг перед этим городом и этим клубом»;

Единственный ответ — золотые медали: «Мы ответим на это только чемпионством. Вместе мы сила. Спасибо всем вам», — завершил свое обращение Исмоилов.

Решение Ислома Исмоилова остаться в «Нефтчи» было с большим воодушевлением встречено поклонниками ферганского футбола, и ожидается, что это укрепит боевой дух команды в чемпионской гонке на решающем этапе сезона.