Главный тренер «Нефтчи» обратился к болельщикам и пообещал золотые медали

·50·Спорт
Главный тренер «Нефтчи» обратился к болельщикам и пообещал золотые медали
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  • Главный тренер «Нефчи»
  • Ислом Исмоилов объявил о своем решении остаться в команде.
  • Специалист, осознавая ответственность перед клубом, городом и болельщиками, поставил главной целью завоевание чемпионства по итогам сезона.
  • Он подчеркнул, что командное единство, дисциплина и взаимное доверие стоят выше спортивных результатов.

Главный тренер ферганского «Нефтчи», борющегося за лидерство в Суперлиге Узбекистана, положил конец неопределенности вокруг своего будущего в клубе. Ислом Исмоилов, чье пребывание на посту главного тренера вызывало множество обсуждений, выступил с заявлением на своей официальной странице в социальных сетях, сообщив о решении остаться в команде.

В своем обращении специалист подчеркнул, что глубоко осознает ответственность перед клубом, городом и преданными болельщиками, твердо заявив, что единственная цель — чемпионство.

«Футбол — это не только счет»: искреннее признание тренера

В своем посте Ислом Исмоилов подчеркнул, что командное единство и внутренние ценности стоят выше спортивных результатов:

  • Ценность дисциплины и доверия: «Футбол — это не только счет и результат. Футбол — это уважение, дисциплина и доверие друг к другу. Защищать эти ценности порой бывает нелегко, но именно в этом заключается сила, которая делает команду настоящей командой», — отметил тренер;

  • Причина решения: Специалист указал, что решил остаться с клубом, чтобы сохранить атмосферу внутри коллектива и довести начатый большой проект до конца.

Долг перед Ферганой и главная цель — чемпионство

Главный тренер команды особо отметил, что беспрецедентная поддержка болельщиков вдохновила его еще больше и что впереди стоят грандиозные задачи:

  • Благодарность болельщикам: «Я глубоко чувствую ваше доверие и свой долг перед этим городом и этим клубом»;

  • Единственный ответ — золотые медали: «Мы ответим на это только чемпионством. Вместе мы сила. Спасибо всем вам», — завершил свое обращение Исмоилов.

Решение Ислома Исмоилова остаться в «Нефтчи» было с большим воодушевлением встречено поклонниками ферганского футбола, и ожидается, что это укрепит боевой дух команды в чемпионской гонке на решающем этапе сезона.

НефтчиИслом ИсмоиловСуперлига Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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