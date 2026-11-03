Ислом Исмоилов резко отреагировал на ошибку «Нефтчи» на последних секундах

·129·Спорт
Ислом Исмоилов резко отреагировал на ошибку «Нефтчи» на последних секундах
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  • В матче против «Тракторсози» в рамках Элитной лиги чемпионов АФК клуб «Нефтчи» упустил победу из-за ошибки на 9-й добавленной минуте.
  • Главный тренер Ислом Исмоилов резко раскритиковал безответственность команды в последние секунды и заявил, что не может простить этот поступок как тренер.
  • Встреча завершилась со счетом 2:2.
  • После этого матча ферганский клуб продолжает свое движение в группе с 4 очками.

Матч против «Тракторсози» в рамках Элитной лиги чемпионов АФК, прошедший в Омане (2:2), завершился для ферганского «Нефтчи» крайне болезненно. Ферганцы, которые с 62-й минуты играли в большинстве и к 94-й минуте вышли вперед, упустили почти гарантированную победу из-за грубой ошибки на 9-й добавленной арбитром минуте.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Нефтчи» Ислом Исмоилов выступил с резким и эмоциональным заявлением, открыто признав, что его команда не заслуживала такого результата, и что как тренер он не может простить ошибку, допущенную в последние секунды.

«Кому и что он хотел показать?»: критика необъяснимой ошибки на последних секундах

Главный тренер отдельно остановился на болезненном сценарии, который повторяется в выездных матчах:

  • Удар, повторяющийся раз за разом: «Уже второй выездной матч мы пропускаем обидные голы в концовке. Ошибка, допущенная в самом конце, — это вообще необъяснимая ситуация»;

  • Безответственность на поле: «Я удивлен, что наш игрок хотел показать кому-то в той ситуации? В простой ситуации, когда игра идет под нашим контролем, когда мы должны были побеждать, мы пропускаем гол. Сегодня вместо победы мы потеряли два очка».

«Не нахожу себе места»: болезненное признание тренера

Исмоилов выразил глубокое сожаление по поводу того, что огромный труд футболистов на поле пошел насмарку из-за пустяковой оплошности:

  • Полный контроль над игрой: «Я вообще не удовлетворен игрой. Я же говорю, мы пропустили два гола в простых ситуациях. Мы полностью контролировали игру, создали много опасных моментов. А соперник эффективно воспользовался своими двумя шансами»;

  • Результат горького труда: «Это очень болезненная, очень обидная ситуация. Потому что мы проделали огромную работу на поле. Футболисты выполнили большой объем работы. К сожалению, из-за пустяковой ошибки мы пропустили обидный гол на последних секундах»;

  • Непростительный результат: «В целом, мы не заслуживали такого результата. Честно говоря, сейчас я не владею своими эмоциями. Я не нахожу себе места. Как тренер, я не могу простить себе эту ситуацию, потому что мы упустили готовую победу. Это очень печальный и прискорбный случай».

Потеряв 2 очка в оманском матче, «Нефтчи» продолжает свой путь в группе с 4 очками, однако для тренерского штаба главной задачей до следующих туров остается восстановление концентрации на последних минутах.

НефтчиЭлитная лига чемпионов АФКИслом ИсмоиловТракторсози
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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