После напряженной и яркой победы (5:3) над «Аль-Холудом» в рамках 12-го тура Про-лиги Саудовской Аравии капитан «Ан-Насра» Криштиану Роналду обратился к болельщикам на своих официальных страницах в социальных сетях.

41-летний португальский бомбардир, забивший во втором тайме этого матча три гола подряд всего за 15 минут, высоко оценил характер и боевой дух своей команды.

«Рад, что помог своей команде»: реакция звезды

После серии голов Роналду оставил в социальных сетях следующие искренние слова:

Цитата: «Отличная победа, великолепная игра нашей команды! Рад, что смог помочь своей команде хет-триком ⚽⚽⚽!»;

985-й гол и историческая отметка: Забитые в этом матче мячи стали 983-м, 984-м и 985-м голами в официальной карьере футболиста;

Рубеж в 1000 голов близок: Легендарному бомбардиру осталось забить всего 15 голов, чтобы достичь небывалой отметки в 1000 мячей, которую ждет весь мировой футбол.

2 ноября — долгожданная встреча с «Пахтакором» в Ташкенте

Этот хет-трик имеет особое значение для узбекских любителей футбола:

Матч Элитной Лиги чемпионов АФК: «Ан-Наср» проведет свой следующий официальный матч в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК именно в столице Узбекистана;

Хозяева поля — «Пахтакор»: 2 ноября текущего года на стадионе в Ташкенте встретятся команды «Пахтакор» и «Ан-Наср»;

Футбольный праздник в Ташкенте: Ожидается, что приезд Криштиану Роналду, который в свои 41 год доказывает, что находится в отличной форме, станет еще одним большим праздником для местных болельщиков.

Роналду, вновь продемонстрировавший свою силу в матче с «Аль-Холудом», теперь будет бороться за то, чтобы увеличить количество своих голов и на ташкентских полях, приближаясь к рекорду в 1000 мячей.