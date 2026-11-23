Исмоилов раскрыл секрет игры против «Аль-Хиляля»: что сказали футболистам в перерыве?
Игра, которую «Нефтчи» продемонстрировал против «Аль-Хиляля», произвела большое впечатление не только на болельщиков, но и на главного тренера команды Ислома Исмоилова. Наставник ферганцев после матча против гранда Саудовской Аравии заявил, что гордится своими подопечными. Он также рассказал о травме Аброра Исмоилова, предстоящей встрече с «Истиклолом», чемпионской гонке в Суперлиге и планах на следующий сезон.
«Весь Ферган и Узбекистан гордились парнями»
После матча 5-го тура элитной Лиги чемпионов Азии «Нефтчи» — «Аль-Хиляль» Ислом Исмоилов принял участие в пресс-конференции. Тренер высоко оценил действия своих футболистов и подчеркнул, что гордится ими.
«Если позволите, скажу с гордостью за своих игроков: сегодня команда «Нефтчи» на поле не дала «Аль-Хилялю» никаких шансов. Я горжусь парнями. Могу смело сказать, что сегодня весь Ферган и, возможно, весь Узбекистан гордились этими ребятами», — сказал Исмоилов.
Он также выразил благодарность болельщикам, которые пришли на стадион и поддержали команду.
Почему в перерыве на футболистов не оказывали лишнего психологического давления?
На пресс-конференции был задан вопрос об изменениях в игре команды после первого тайма. Журналист сравнил эту ситуацию с матчем между «Пахтакором» и «Ан-Насром».
По словам Исмоилова, «Нефтчи» и в первом тайме действовал неплохо. Однако простые ошибки позволили сопернику забить. А футболисты высокого уровня в составе «Аль-Хиляля» эффективно воспользовались этими ситуациями.
Тренер объяснил, что во время перерыва намеренно воздержался от чрезмерного воодушевления футболистов. Потому что это могло привести к тому, что соперник стал бы еще активнее и увеличил счет.
«Парням было сказано не торопиться. В первую очередь, играть правильно в обороне, не давать шансов сопернику и быть осторожными в контратаках. Мы вселили уверенность в наших игроков. После перерыва мы показали организованную игру. Наши ребята показали отличный футбол», — сказал главный тренер.
«Аль-Хиляль» узнал, что представляет собой «Нефтчи»
Перед матчем Исмоилов признавал большой потенциал «Аль-Хиляля», но подчеркивал, что именитые футболисты и финансовые возможности не определяют результат на поле заранее.
Его спросили, удалось ли ему донести эти мысли до игроков. Тренер ответил, что вчерашние слова сегодня подтвердились на поле.
«Все знают, каким потенциалом обладает команда «Аль-Хиляль». А я говорил, что завтра на поле и соперник узнает, что представляет собой «Нефтчи». Сегодня мы доказали эти слова на практике», — сказал Исмоилов.
Эти слова ярко демонстрируют уверенность тренера в своей команде и стремление футболистов показать свои возможности.
Сможет ли Аброр Исмоилов сыграть против «Истиклола»?
На пресс-конференции также был задан вопрос о травме игрока «Нефтчи» Аброра Исмоилова. Тренер сообщил, что степень повреждения пока не ясна.
«Мы сейчас определяем степень его травмы. Думаю, он быстрее восстановится и вернется в строй к матчу против «Истиклола»», — сказал тренер.
Таким образом, участие футболиста в следующей встрече пока не гарантировано. Этот вопрос прояснится после медицинского обследования.
«Нефтчи» ставит перед собой еще более высокие цели на следующий сезон
На пресс-конференции также обсуждалось приближение ферганского клуба к чемпионству в Суперлиге. Исмоилов отметил, что эмоции в тренерской карьере часто меняются, так как команду ждут впереди много непростых матчей.
По его словам, «Нефтчи» всегда ставит перед собой высокие цели. Руководство клуба также ставит перед командой конкретные задачи.
«Из года в год наши планы и цели становятся все масштабнее. Надеюсь, что в следующем году будут поставлены еще более высокие цели, а состав будет усилен», — сказал Исмоилов.
Это заявление показывает, что «Нефтчи» намерен ставить перед собой серьезные задачи и в следующем сезоне.
«В матче против «Динамо» будем действовать еще сильнее»
Отвечая на вопрос о том, может ли затраченная в игре с «Аль-Хилялем» энергия повлиять на следующую встречу, Исмоилов сказал, что у команды есть достаточно времени для восстановления.
«Нефтчи» проведет следующий матч через пять дней. Тренерский штаб будет работать по специальной программе восстановления футболистов.
Исмоилов оценил «Динамо» как серьезного соперника. Он подчеркнул, что хорошо знает опыт Вадима Абрамова и что самаркандцы способны оказать сопротивление любому сопернику и добиться победы.
«Несмотря на это, на своем поле мы будем действовать с еще большим энтузиазмом, чем сегодня. Постараемся подарить нашим болельщикам второе чемпионство подряд. С сегодняшнего дня все внимание переключаем на матч против «Динамо»», — завершил свою речь главный тренер.
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