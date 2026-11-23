Игра, которую «Нефтчи» продемонстрировал против «Аль-Хиляля», произвела большое впечатление не только на болельщиков, но и на главного тренера команды Ислома Исмоилова. Наставник ферганцев после матча против гранда Саудовской Аравии заявил, что гордится своими подопечными. Он также рассказал о травме Аброра Исмоилова, предстоящей встрече с «Истиклолом», чемпионской гонке в Суперлиге и планах на следующий сезон.

«Весь Ферган и Узбекистан гордились парнями»

После матча 5-го тура элитной Лиги чемпионов Азии «Нефтчи» — «Аль-Хиляль» Ислом Исмоилов принял участие в пресс-конференции. Тренер высоко оценил действия своих футболистов и подчеркнул, что гордится ими.

«Если позволите, скажу с гордостью за своих игроков: сегодня команда «Нефтчи» на поле не дала «Аль-Хилялю» никаких шансов. Я горжусь парнями. Могу смело сказать, что сегодня весь Ферган и, возможно, весь Узбекистан гордились этими ребятами», — сказал Исмоилов.

Он также выразил благодарность болельщикам, которые пришли на стадион и поддержали команду.

Почему в перерыве на футболистов не оказывали лишнего психологического давления?

На пресс-конференции был задан вопрос об изменениях в игре команды после первого тайма. Журналист сравнил эту ситуацию с матчем между «Пахтакором» и «Ан-Насром».

По словам Исмоилова, «Нефтчи» и в первом тайме действовал неплохо. Однако простые ошибки позволили сопернику забить. А футболисты высокого уровня в составе «Аль-Хиляля» эффективно воспользовались этими ситуациями.