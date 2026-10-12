Что сказал главный тренер «Нефтчи» перед матчем против «Ан-Насра»?

В рамках 2-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет важное противостояние. В нем ферганский «Нефтчи» сыграет в гостях против одной из самых мощных команд континента — «Ан-Насра» во главе с Криштиану Роналду.

На предматчевой официальной пресс-конференции главный тренер ферганцев Ислам Исмаилов подробно рассказал о значимости предстоящей игры, целях команды и планах по нейтрализации португальской звезды.

«Мы приехали в Эр-Рияд не просто так»: Уверенность тренера

Наставник «Нефтчи», трезво оценив уровень соперника, подчеркнул, что полностью доверяет своим подопечным:

Сила соперника: «Наш соперник — одна из сильнейших команд Азии. В его составе выступают футболисты, занимающие свое место в мировом футболе, обладающие высоким уровнем и огромным опытом», — сказал Исмаилов;

Главная цель поездки: «Мы приехали в Эр-Рияд не просто для того, чтобы выйти на поле и провести матч, а с намерением добиться достойного результата. Мы верим в свои силы и командное единство»;

Борьба за болельщиков: Главный тренер отметил, что главная задача — бороться на поле до конца, показать красивый футбол и порадовать жителей Ферганы и всего Узбекистана.

Как остановить Роналду? Есть ли персональный план?

Один из главных вопросов журналистов на пресс-конференции касался применения особой тактики против мировой звезды Криштиану Роналду:

Уважение и признание: «Криштиану Роналду — одна из ярчайших звезд мирового футбола. Стоит особо отметить его мастерство, опыт и голевое чутье. Мы относимся к нему с большим уважением», — заявил специалист;

Командный подход: «Однако мы выходим на поле не против одного лишь Роналду, а против всей команды «Ан-Наср». Поэтому основное внимание будет уделено не отдельной личности, а общим командным действиям соперника. Для нас на первом месте стоят дисциплина и следование заранее составленному плану».

Когда и где пройдет матч?

Турнир: Элитная Лига чемпионов АФК, 2-й тур;

Встреча: «Ан-Наср» (Саудовская Аравия) — «Нефтчи» (Узбекистан);

Дата и место: 12 октября, город Эр-Рияд, стадион «Аль-Авваль Парк».

Ожидается, что это испытание вице-чемпиона Узбекистана в Эр-Рияде станет одним из самых интригующих матчей континентального масштаба.