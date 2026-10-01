Китайские роботы исполнили традиционный танец Саудовской Аравии (видео)

28 сентября 2026 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся приём по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Мероприятие было организовано посольством Китая в Саудовской Аравии. Об этом сообщило посольство Китая в Саудовской Аравии.

Одним из самых интересных моментов церемонии стало выступление человекоподобных роботов китайского производства. Роботы вышли на сцену в традиционных одеждах Саудовской Аравии и исполнили движения, характерные для знаменитого традиционного танца страны «Арда». На некоторых кадрах видно, как роботы синхронно двигаются с мечами в руках.

Мероприятие прошло во Дворце культуры в Эр-Рияде. В нем приняли участие губернатор города Эр-Рияд принц Фейсал бин Абдулазиз бин Айяф, посол Китая в Саудовской Аравии Чан Хуа, дипломаты, государственные чиновники и другие гости. Согласно официальным данным, церемонию посетили более 600 гостей.

Исполнение роботами традиционного танца Саудовской Аравии придало мероприятию особый колорит и вызвало большой интерес в социальных сетях. Китайский посол Чан Хуа отметил, что выступление роботов произвело на гостей огромное впечатление.