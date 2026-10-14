Большие планы Абдукаимова: Как Кыргызстан готовится к Кубку Азии?

Новый главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Урматбек Абдукаимов озвучил цели команды перед предстоящим крупным турниром. Опытный специалист официально заявил, что главной задачей на Кубке Азии 2027 года является выход в полуфинал турнира.

По словам главного тренера, на начальном этапе первостепенной задачей является выход из группы, однако в матчах плей-офф команда будет готова бороться с любым соперником и показать исторический результат.

«Полуфинал — будет хорошим результатом»: Заявление тренера

Урматбек Абдукаимов следующим образом оценил нынешний настрой команды и планы на соревнование:

Главная цель: «Моя цель на Кубке Азии — выход в полуфинал. Для меня выход в полуфинал станет очень хорошим результатом»;

Первоочередная задача: «Но первоначальная задача — выйти из группы. В плей-офф же может случиться что угодно»;

Преимущество физической формы: «Если наши футболисты будут в хорошей физической форме и мы продемонстрируем достойную игру, то продолжим борьбу на высокой ноте».

Две уверенные победы с новым наставником

Начальный период под руководством Абдукаимова стартовал успешно:

Назначение главным тренером: Урматбек Абдукаимов был назначен 25 августа вместо известного хорватского специалиста Роберта Просинечки. Футбольный союз Кыргызстана поставил перед ним задачу тщательно подготовить команду к Кубку Азии-2027;

Победы в Бишкеке: Под руководством нового тренера команда провела два товарищеских матча в столице и в обоих одержала победы с крупным счетом — сборная Мальдив была обыграна со счетом 5:0, а над Ливаном одержана победа со счетом 3:1.

Ближайшие планы: Матч с Вьетнамом и сбор в ОАЭ

План подготовки к турниру продолжается поэтапно:

Дни ФИФА в ноябре: В ноябре национальная сборная Кыргызстана проведет очередной контрольный матч против сборной Вьетнама;

Короткий отпуск и сбор в ОАЭ: После этого футболисты отправятся в краткосрочный отпуск, а в декабре начнется учебно-тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах;

Заключительный этап: Финальная решающая стадия подготовки продлится до начала января.

Кубок Азии-2027: Соперники по группе «К»