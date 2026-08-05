Каннаваро принял решительное решение: теперь решать будут не имя, а форма

В сборной Узбекистана начинается новый этап. Главный тренер Фабио Каннаваро открыто заявил, что теперь футболисты будут вызываться не за прежние заслуги или репутацию, а на основании текущей формы и результатов на поле.

Итальянский специалист сообщил, что перед Кубком Азии состав будет обновлён, тактическая схема изменится, а конкуренция в сборной усилится. Он также ответил на сообщения о своей зарплате и раскрыл неожиданные детали, связанные с тренерским штабом.

«Прежних заслуг теперь будет недостаточно»

Главное заявление Каннаваро на пресс-конференции касалось критериев отбора футболистов в сборную.

«Отныне мы не будем вызывать футболиста в сборную за прежние заслуги. Я вызову того, кто лучше себя проявит».

Это решение означает, что постоянное место в сборной больше не гарантировано. Главным критерием станут не прежние матчи, имя или опыт футболиста, а его текущая форма в клубе и состояние на тренировках.

Ещё до чемпионата мира Каннаваро говорил, что не будет делать выбор на основании возраста или репутации и даст шанс футболистам, которые его убедят. Значит, новое заявление — ещё более жёсткая версия прежнего подхода.

Такая политика может стать предупреждением для опытных футболистов и большой возможностью для молодых. Теперь для возвращения в сборную или сохранения места в ней каждому игроку потребуется регулярно выступать за клуб и показывать результат.

Бехруз Каримов — смелый выбор Каннаваро

Тренер также сообщил, что в ходе подготовки к Кубку Азии будет больше доверять новым футболистам.

«Перед Кубком Азии в составе произойдут изменения. Мы будем чаще привлекать молодых игроков. Если говорить о Бехрузе Каримове, когда я выпустил его в матче против Колумбии, многие назвали это большим риском. А я продолжу доверять молодым».

Бехруз Каримов вышел в стартовом составе в первом матче чемпионата мира против Колумбии. Несмотря на дебют на крупном турнире, молодой футболист действовал активно и в концовке встречи попал в перекладину. Хотя Узбекистан проиграл тот матч со счётом 1:3, действия Каримова укрепили доверие тренера к нему.

По мнению Каннаваро, молодые футболисты не должны бояться ошибок. Если не давать им возможности играть не только в товарищеских матчах, но и в официальных встречах под большим давлением, международный опыт не появится.

Такой подход показывает, что перед Кубком Азии в составе могут появиться несколько новых имён.

Основной схемой станет 4-3-3

Каннаваро сообщил, что тактическая модель сборной также изменится. Его основной план — использовать схему 4-3-3 с тремя нападающими и активной игрой в полузащите.

«Теперь тактическая схема изменится. Моя основная схема — 4-3-3, но эту тактическую модель не удалось реализовать из-за травмы Алику́лова».

Травма Хусниддина Алику́лова вынудила тренерский штаб обратиться к другим тактическим решениям на чемпионате мира. При ограниченном выборе центральных защитников Каннаваро чаще использовал схему с тремя игроками в обороне.

Переход на 4-3-3 потребует от команды совершенно иной манеры игры. Крайние нападающие должны будут возвращаться в оборону, центральные полузащитники — покрывать большие расстояния, а защитники — быть готовыми действовать высоко.

Таким образом, изменения в составе нужны не только для омоложения. Каннаваро также будет искать футболистов, соответствующих его основной тактической идее.

На Кубок Азии едут не «набираться опыта»

Если чемпионат мира стал для Узбекистана историческим опытом, то требования тренера на Кубке Азии будут совершенно иными.

«Мы едем на Кубок Азии не для того, чтобы получать удовольствие. Я говорил об этом с самого начала: не ждите от нас результата на чемпионате мира, но на Кубок Азии мы отправимся, не боясь соперников».

Ещё на пресс-конференции перед чемпионатом мира Каннаваро говорил, что победа в Кубке Азии является одной из его главных целей. Чемпионат мира он оценивал как площадку для получения опыта, а Кубок Азии — как турнир, где требуется конкретный результат.

Это заявление ставит перед сборной серьёзную задачу. Теперь выход из группы или просто достойное выступление на Кубке Азии не будут считаться достаточным результатом.

Каннаваро требует от своей команды не бояться имени соперника, играть в высоком темпе и бороться за трофей.

Что он сказал о зарплате и тренерском штабе?

На пресс-конференции Каннаваро также прокомментировал сообщения о своём годовом доходе.

«Моя зарплата не составляет 6 миллионов евро. Я платил из собственного кармана многим тренерам, которые приехали со мной. Тренер нападающих Роландо Бьянки работал в сборной Узбекистана бесплатно».

Тренер не раскрыл реальную сумму, указанную в его контракте. Поэтому точный размер его зарплаты по-прежнему остаётся неизвестным.

Однако заявление Каннаваро о том, что он лично оплачивал работу некоторых помощников, заслуживает особого внимания. По его словам, Роландо Бьянки, работавший с нападающими, входил в штаб сборной без зарплаты.

Эти сведения также вызывают новые вопросы о финансировании тренерского штаба и условиях работы специалистов.

В сборной начинается новая конкуренция

Заявления Каннаваро на пресс-конференции указывают на общее направление: прежний статус игроков в сборной будет пересмотрен.

Теперь:

опыт не заменит игровую практику;

молодым футболистам будут доверять и в важных матчах;

состав адаптируют под тактическую модель 4-3-3;

на Кубке Азии потребуется не просто участие, а высокий результат.

Ошибки на чемпионате мира показали Каннаваро возможности и слабые места команды. Теперь он начинает строить новую сборную на основе конкуренции, а не сохранять прежний состав.

Главный вопрос в этом процессе будет заключаться не в том, кого вызовут, а в том, кто из прежних лидеров сможет сохранить своё место. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!