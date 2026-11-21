Кубок Азии У-17 в Узбекистане: стали известны названия 16 сборных
Завершился отборочный этап Кубка Азии среди юношей, который в 2027 году примет Узбекистан. 16 сильнейших молодежных сборных континента завоевали право на участие в финальной стадии. Среди них есть и Узбекистан. Кыргызстан же, несмотря на победу в последнем туре, остался вне турнира из-за разницы мячей.
Стали известны все участники Кубка Азии У-17
Азиатская футбольная конфедерация объявила полный список сборных, которые примут участие в финальной стадии Кубка Азии У-17, который пройдет в 2027 году в Узбекистане.
Всего в соревновании примут участие 16 сборных. Девять из них получили прямые путевки в финальную стадию Кубка Азии, так как защищают честь азиатского континента на чемпионате мира У-17, проходящем в Катаре. Остальные семь сборных стали участниками турнира, заняв первые места в своих группах в отборочных матчах.
Участники финальной стадии Кубка Азии У-17 2027:
Сборные, получившие прямые путевки:
Узбекистан
Австралия
Китай
Япония
Южная Корея
Катар
Саудовская Аравия
Таджикистан
Вьетнам
Сборные, получившие путевки через отборочный этап:
Индонезия
Ирак
Сирия
Иран
Индия
Йемен
Ливан
Кыргызстан победил, но не вышел на Кубок Азии
В последнем туре отборочного этапа юношеская сборная Кыргызстана У-17 обыграла Монголию со счетом 2:1. Однако этой победы кыргызским футболистам не хватило для выхода в финальную стадию.
Сборная Кыргызстана уступила Йемену по разнице мячей и выбыла из турнира. Йемен же благодаря своему результату в отборе получил путевку в финальную стадию, которая пройдет в Узбекистане.
Сборная Сирии также по разнице мячей опередила ОАЭ в отборе и вошла в число 16 участников.
Кубок Азии пройдет в Узбекистане в мае 2027 года
Для справки, финальная стадия Кубка Азии среди юношей У-17 пройдет в Узбекистане с 13 по 29 мая 2027 года.
Сборная Узбекистана как хозяйка турнира примет участие в соревновании напрямую. Турнир с участием самых талантливых молодых футболистов континента станет важной международной площадкой для молодежного футбола в нашей стране.
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