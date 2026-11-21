Завершился отборочный этап Кубка Азии среди юношей, который в 2027 году примет Узбекистан. 16 сильнейших молодежных сборных континента завоевали право на участие в финальной стадии. Среди них есть и Узбекистан. Кыргызстан же, несмотря на победу в последнем туре, остался вне турнира из-за разницы мячей.

Стали известны все участники Кубка Азии У-17

Азиатская футбольная конфедерация объявила полный список сборных, которые примут участие в финальной стадии Кубка Азии У-17, который пройдет в 2027 году в Узбекистане.

Всего в соревновании примут участие 16 сборных. Девять из них получили прямые путевки в финальную стадию Кубка Азии, так как защищают честь азиатского континента на чемпионате мира У-17, проходящем в Катаре. Остальные семь сборных стали участниками турнира, заняв первые места в своих группах в отборочных матчах.

Участники финальной стадии Кубка Азии У-17 2027: