Узбекистан получил 2 путевки: кто поедет на Кубок мира по шахматам?

Шахматная олимпиада в Самарканде принесла сборным Узбекистана не только исторические результаты, но и важную возможность отобраться на Кубок мира 2027 года. Страна завоевала по одной путевке в открытом и женском турнирах. Теперь шахматных болельщиков волнует главный вопрос: кому именно будут доверены эти квоты?

Узбекские шахматы продолжают укреплять свои позиции на международной арене. По итогам Шахматной олимпиады 2026 года в Самарканде Международная шахматная федерация (ФИДЭ) распределила путевки среди национальных федераций на Кубок мира и Кубок мира среди женщин 2027 года.

Узбекистан получил право отправить по одному шахматисту в каждом из этих престижных соревнований. Путевка в открытом турнире может достаться одному из членов мужской сборной — победителей Олимпиады, а в женском — одной из представительниц женской сборной Узбекистана, завершившей Олимпиаду на 13-м месте.

Открытый турнир: выбор из пяти шахматистов

Триумф мужской сборной Узбекистана на Олимпиаде стал одним из важнейших достижений в истории отечественных шахмат. Теперь один из членов команды получил дополнительную возможность выступить на Кубке мира 2027 года.

В числе претендентов на эту путевку значатся следующие шахматисты:

Нодирбек Абдусатторов;

Жавохир Синдаров;

Нодирбек Якуббоев;

Шамсиддин Вохидов;

Мухиддин Мадаминов.

Каждый из них является ярким представителем узбекских шахмат, демонстрирующим высокий потенциал на международной арене. Однако путевка всего одна, поэтому окончательный выбор имеет огромное значение.

Здесь речь идет не только о личных результатах спортсмена. Участие в соревновании столь высокого уровня, как Кубок мира, важно для накопления опыта, укрепления позиций в международном рейтинге и защиты чести страны.

Женский турнир: пять кандидатур от Узбекистана

Женская сборная Узбекистана по итогам Олимпиады также завоевала путевку на Кубок мира среди женщин 2027 года. Несмотря на то, что команда завершила турнир на 13-м месте, этот результат открыл важную возможность для национальной федерации.

Кандидаты на получение путевки:

Афруза Хамдамова;

Гулрухбегим Тохиржонова;

Умида Омонова;

Нилуфархон Имомкузиева;

Гулдона Каримова.

Участие одной из этих шахматисток в Кубке мира послужит еще более широкому представлению женских шахмат Узбекистана на международной арене.

Безусловно, при окончательном выборе будут учитываться такие факторы, как текущая подготовка спортсменки, возможности участия в соревновании и статус отбора. Однако принятие итогового решения зависит от соответствующих постановлений национальной федерации.

Кому достанутся путевки и когда завершится отбор?

Согласно правилам ФИДЭ, каждая национальная федерация может выбрать одного представителя из числа членов своей сборной, участвовавших в Олимпиаде. Если все члены команды уже получили путевки через другие отборочные этапы или отказались от участия, федерация может выдвинуть другого шахматиста.

Согласно представленной информации, утверждение окончательного состава участников запланировано на период с 1 по 15 июля 2027 года.

Таким образом, главным вопросом пока остается то, кто именно станет обладателем двух путевок. Список кандидатов известен, но до принятия официального решения называть конкретного шахматиста участником турнира преждевременно.

Сколько еще путевок было разыграно по итогам Олимпиады?

По результатам Олимпиады в Самарканде возможность выступить на Кубках мира получили многие федерации по всему миру.

Согласно предоставленной информации, по итогам Олимпиады:

в открытом турнире — 83 национальные федерации;

в женском турнире — 45 национальных федераций

завоевали путевки на Кубок мира.

Эти цифры показывают, что Олимпиада имеет важнейшее значение не только для завоевания командных медалей, но и для отбора на последующие крупные личные соревнования.

Две путевки — две важные возможности

Значение этих путевок для Узбекистана не ограничивается лишь участием в турнире 2027 года. Они дают нашим шахматистам шанс сразиться с сильными соперниками, набраться международного опыта и придать новый импульс развитию шахмат в стране.

Теперь внимание болельщиков приковано к окончательному выбору национальной федерации. Кто из чемпионов Олимпиады будет выбран в открытом турнире? Какая шахматистка защитит честь Узбекистана на Кубке мира среди женщин?

Как вы думаете, кому из шахматистов — Нодирбеку Абдусатторову, Жавохиру Синдарову, Нодирбеку Якуббоеву, Шамсиддину Вохидову или Мухиддину Мадаминову — должна достаться путевка в открытом турнире? И кого вы считаете наиболее достойным кандидатом в женском направлении? Пишите свое мнение в комментариях.