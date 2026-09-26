«Белые волки» против Сирии и Южной Кореи: о следующих испытаниях Узбекистана

·3·Спорт
«Белые волки» против Сирии и Южной Кореи: о следующих испытаниях Узбекистана

Обыграв в принципиальном противостоянии в Фергане одного из главных грандов континента — национальную сборную Ирана со счетом 3:1, национальная сборная Узбекистана начала подготовку к очередным серьезным испытаниям в рамках дней ФИФА. «Белые волки», которыми руководит знаменитый итальянский специалист, чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, 1 октября выйдут на поле великолепного центрального стадиона «Пахтакор» в Ташкенте против национальной сборной Сирии.

Этот поединок, который начнется в 19:00, послужит важным экзаменом для демонстрации тактических изменений нашей команды и ее атакующего потенциала. На этом дни ФИФА не завершатся — 6 октября наши представители сыграют на выезде против одного из сильнейших грандов континента — сборной Южной Кореи. Эти спарринги высокого уровня являются основной частью фундаментальной подготовки нашей сборной к Кубку Азии, который пройдет в начале 2027 года в Саудовской Аравии.

«Эпоха Каннаваро, матч с Сирией и поездка в Сеул»: 5 главных пунктов повестки дня нашей сборной

Самые важные официальные факты о планах сборной Узбекистана:

  • Подопечные Каннаваро на «Пахтакоре»: 1 октября в 19:00 по ташкентскому времени начнется товарищеский матч против Сирии;

  • Победа над Ираном со счетом 3:1: в матче, прошедшем 24 сентября в Фергане, Шомуродов оформил дубль, а автором еще одного гола стал Норчаев;

  • Суперматч на выезде с Южной Кореей: 6 октября «белые волки» померятся силами на выезде с гигантом азиатского футбола — Южной Кореей;

  • Подготовка к Кубку Азии-2027: турнир пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии;

  • Соперники по группе «Б» определены: в групповом этапе континентального первенства наши представители встретятся с Бахрейном, Северной Кореей (КНДР) и Иорданией.

Национальная сборная Узбекистана: календарь дней ФИФА и Кубка Азии-2027

Таблица товарищеских матчей «белых волков» и их показателей на пути к континентальному первенству:

Дата и статус матча

Команда-соперник

Место и время проведения игры

Значение и стратегическая цель

24 сентября (Товарищеский)

Иран (победа со счетом 3:1)

город Фергана, центральный стадион

Психологическое преимущество благодаря дублю Шомуродова и голу Норчаева

1 октября (Товарищеский)

Национальная сборная Сирии

Ташкент, стадион «Пахтакор» (19:00)

Проверка тактики Каннаваро перед ташкентскими болельщиками

6 октября (Товарищеский)

Национальная сборная Южной Кореи

На выезде (Южная Корея)

Проверка сил максимального уровня против азиатского гранда

2027 год (7 января – 5 февраля)

Кубок Азии (группа «Б»)

Стадионы Саудовской Аравии

Борьба за чемпионство против Бахрейна, КНДР и Иордании

Футбольная экспертиза: почему матчи с Сирией и Южной Кореей — это важный фундамент?

Выводы международных спортивных аналитиков и экспертов национального футбола:

  • «Баланс обороны и атаки Фабио Каннаваро»: под руководством легенды мирового футбола команда демонстрирует классический и дисциплинированный футбол; то, что против такого сильного состава, как Иран, было забито 3 мяча и эффективно сработал атакующий тандем Шомуродова с Норчаевым, показывает, что схема Каннаваро приносит свои плоды;

  • Противостояние с соперниками разных стилей: если Сирия уповает на силовую борьбу и плотную защитную блокаду, то Южная Корея отличается высокой скоростью и европейским интенсивным прессингом; эти два разных соперника вырабатывают у нашей национальной сборной навык быстрой адаптации к любым тактическим условиям;

  • Подготовка к группе «Б» перед Саудовской Аравией-2027: наши соперники по Кубку Азии — Иордания и Бахрейн — играют в схожем с Сирией стиле арабского футбола, а КНДР опирается на скорость и строгую дисциплину; поэтому эти два спарринга считаются идеальной моделью перед грядущим континентальным первенством.

А как, по вашему мнению, сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро выступит в матче против Сирии на «Пахтакоре» и в выездной игре с Южной Кореей? Как вы оцениваете шансы нашей команды на чемпионство в Кубке Азии 2027 года после победы над Ираном со счетом 3:1? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом со всеми любителями футбола, чтобы поддержать нашу сборную!

Фабио КаннавароБелые волкиКубок Азии 2027Стадион Пахтакор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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