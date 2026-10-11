Каннаваро о своей работе: «Переживаю один из самых прекрасных периодов в моей жизни»

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро не скрывал, что получает огромное удовольствие от работы с командой. Итальянский специалист рассказал омоложении состава, достигнутых результатах и удовлетворении игрой футболистов даже после поражений. По его словам, чемпионат мира стал для сборной большой школой опыта, а теперь внимание сосредоточено на Кубке Азии.

Каннаваро, выигравший в 2006 году чемпионат мира со сборной Италии, в интервью авторитетному итальянскому изданию Ла Gazzetta делло Спорт выразил удовлетворение процессом, начатым в Узбекистане. Самым важным аспектом для тренера являются не только победы, но и развитие команды, а также создание фундамента на будущее.

«Я получаю огромное удовольствие от своей работы»

Каннаваро охарактеризовал свою деятельность в сборной Узбекистана как один из самых приятных периодов в своей жизни. По его словам, уже проявляются признаки того, что выбранное с командой направление является правильным.

«Сейчас я переживаю один из прекрасных периодов в своей жизни. Я получаю огромное удовольствие от своей работы. Мы довольны выбранным нами путем в Узбекистане. Мы запустили определенный процесс, существенно омолодили состав команды и уже добиваемся хороших результатов», — сказал специалист.

Из этих слов следует, что Каннаваро не оценивает сборную исключительно по результатам ближайших матчей. Он также считает важным рост игроков, смену поколений в составе и долгосрочное развитие.

Доволен игрой команды даже после поражения

В футболе результат часто становится главным критерием. Однако для Каннаваро, помимо счета на табло, огромное значение имеет и то, как команда действует на поле.

Отметив, что в ряде матчей были достигнуты уверенные победы, тренер отдельно упомянул и противостояние с Южной Кореей. По его мнению, несмотря на поражение, игра, показанная командой, оставила положительное впечатление.

«Мы добились уверенных побед в ряде матчей. Но даже когда мы терпели поражения, в частности, после матча с Южной Кореей, мы покидали поле с чувством удовлетворения. Потому что мы были довольны игрой нашей команды», — заявил Каннаваро.

Такой подход показывает, что внимание уделяется не только результату на табло, но и игровой дисциплине, командным действиям и выполнению тактических задач.

Чемпионат мира — «как лекции в университете»

В ходе беседы Каннаваро также затронул тему того, насколько важным было участие в чемпионате мира для сборной. Он оценил это соревнование как источник огромного опыта для игроков.

«Мы с большим энтузиазмом участвовали в чемпионате мира. Этот турнир был для нас словно лекции в университете — мы многому научились. Какими бы ни были результаты, мы вернулись из турнира значительно окрепшими. Лично для меня это был незабываемый месяц, который останется в памяти как один из самых прекрасных периодов моей жизни», — сказал итальянский специалист.

Участие в турнире столь высокого уровня, как чемпионат мира, позволяет футболистам играть против сильных соперников, ощущать международное давление и оценивать свои возможности. По мнению Каннаваро, этот опыт может пригодиться команде и в будущих турнирах.

Позитивные изменения в национальной сборной, омоложение состава и долгосрочные цели также находят отражение в материалах ведущих спортивных изданий.

Дебют 17-летнего футболиста обрадовал Каннаваро

Одним из аспектов, которым тренер уделил особое внимание, стало предоставление возможностей молодым игрокам. Под руководством Каннаваро Мухаммад Хакимов впервые вышел на поле в составе национальной сборной Узбекистана. Спустя три дня после дебюта ему исполнилось 17 лет.

Каннаваро упомянул эту ситуацию как важный пример проявления доверия к молодежи в команде.

«Мы дали возможность дебютировать в сборной футболисту, который еще не достиг совершеннолетия. Ему исполнилось 17 лет через три дня после матча. Как можно не радоваться такой ситуации?» — сказал тренер.

Предоставление возможности молодым футболистам проявить себя в главной сборной — это не только большая ответственность для них, но и важный этап на пути роста. Однако дальнейшее развитие таких игроков также зависит от регулярной игровой практики, правильной подготовки и доверия со стороны тренеров.

Теперь главное внимание — на Кубок Азии

Каннаваро подчеркнул, что впереди Узбекистан ждет еще одно серьезное испытание. Речь идет о Кубке Азии 2027 года. Тренер не считает соперников по группе легкими, но верит, что накопленный за последнее время опыт поможет команде.

«Нас ждет Кубок Азии. Наша группа непростая, но мы готовимся к турниру с учетом всего опыта, накопленного за последнее время. Футбольная федерация также довольна той работой, которую мы проводим вместе», — добавил он.

Кубок Азии-2027 планируется провести в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля. Сборная Узбекистана поборется в группе «Б» с Бахрейном, КНДР и Иорданией.

Принесет ли плоды путь, выбранный Каннаваро?

Главная идея интервью Каннаваро заключается в том, что в сборной Узбекистана работа ведется не только ради сегодняшних результатов, но и ради завтрашнего дня. Омоложение состава, предоставление шансов новым игрокам и использование опыта, приобретенного на международных турнирах, являются важными частями этого процесса.

Разумеется, удовлетворение тренера еще не означает, что все предстоящие задачи уже выполнены. Истинный потенциал команды в очередной раз пройдет проверку на таких важных турнирах, как Кубок Азии.

А для узбекских болельщиков самый обнадеживающий момент в словах Каннаваро заключается в следующем: тренер доволен текущим состоянием команды и получает удовольствие от работы на ее будущее. Теперь настал черед футболистов закрепить это доверие стабильной игрой на поле и важными результатами.