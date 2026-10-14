Рияд Марез подписал контракт с катарским клубом «Аль-Шамаль»

·7·Спорт
Рияд Марез подписал контракт с катарским клубом «Аль-Шамаль»

Бывшая звезда «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», лидер сборной Алжира Рияд Марез открыл новую страницу в своей карьере. 35-летний известный вингер присоединился к катарскому клубу «Аль-Шамаль» на правах свободного агента.

После успешных лет в Саудовской Аравии он принял предложение катарского клуба, выступающего в Элитной Лиге чемпионов.

Триумфальный период в Саудовской Аравии и статус свободного агента

Основные детали перехода Мареза в «Аль-Шамаль»:

  • Вершина, достигнутая с «Аль-Ахли»: Последним клубом Рияда Мареза был джиддский «Аль-Ахли». Вместе с этой командой он на протяжении последних двух сезонов завоевывал главный трофей Элитной Лиги чемпионов Азии, став чемпионом континента;

  • Бесплатный трансфер: По завершении соглашения с саудовским клубом алжирский нападающий пополнил ряды «Аль-Шамаля» в качестве свободного агента, без каких-либо трансферных затрат.

Золотые следы в истории АПЛ: сказка «Лестера» и гегемония «Манчестера»

Рияд Марез считается одним из самых ярких и титулованных африканских игроков в мировом футболе:

  • Чудо с «Лестером»: В сезоне 2015/16 футболист в составе «Лестер Сити» сотворил одну из величайших сенсаций в истории футбола, отпраздновав победу в английской Премьер-лиге;

  • Победы в «Манчестер Сити»: Позже перебравшись в стан «горожан» под руководством Хосепа Гвардиолы, вингер неоднократно завоевывал ряд трофеев, включая победы в АПЛ и Лиге чемпионов УЕФА.

Текущее положение «Аль-Шамаля» и предстоящие задачи

В своей новой команде Рияд Марез принят в качестве лидера:

  • Место в турнирной таблице: Клуб «Аль-Шамаль» после первых 5 туров Лиги звезд Катарина набрал 8 очков и занимает 5-ю строчку турнирной таблицы;

  • Цели на международной арене: Участвуя также в матчах Элитной ЛЧА, команда при поддержке опыта и мастерства Мареза нацелена бороться за высокие места как в первенстве страны, так и на континентальном уровне.

Рияд МарезАль-ШамальАль-АхлиМанчестер Сити
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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