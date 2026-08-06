Марино Пушич возглавил саудовский Аль-Ахли

После отставки Маттиаса Яйссле саудовский клуб Аль-Ахли отказался от краткосрочных решений и назначил новым главным тренером нидерландского специалиста со специфической футбольной философией Марино Пушича. По информации иксбт.ком, руководство клуба в один из самых сложных периодов в истории команды видит в тренере, стороннике атакующего футбола и высокого прессинга, главную опору. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Нидерландская школа и влияние Арне Слота

Марино Пушич начал свою тренёрскую карьеру в АЗ Алкмар в качестве помощника известного нидерландского специалиста Арне Слота. Он последовал за своим наставником и в Фейеноорд, переняв тактические секреты одного из самых ярких тренеров Европы. Этот опыт сыграл важную роль в его становлении как самостоятельного наставника.

После этого он самостоятельно вернул Твенте в Эредивизи. Кроме того, одним из важнейших этапов в его карьере стала работа в украинском Шахтёре, где он выиграл чемпионат Украины, дважды завоевал Кубок Украины и привлёк внимание яркой игрой команды в Лиге чемпионов.

Историческая победа над Барселоной

Под руководством Пушича донецкий Шахтёр в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2023–2024 сумел победить испанскую Барселону. Этот вечер доказал способность специалиста конкурировать на большой арене и бороться на равных с грандами европейского футбола.

Его тактический подход основан на атакующей игре с контролем мяча, высоком прессинге на половине поля соперника и стремлении всегда забивать больше соперника. Специалист неоднократно демонстрировал приверженность этим принципам в период работы с Шахтёром.

Руководство Аль-Ахли уверено, что именно такой тренер с чёткими идеями и богатым опытом сможет вывести команду из кризиса. Хотя Пушич не обладает столь мощной медийной привлекательностью, как самые известные тренеры мира, ожидается, что его профессиональный подход станет ключевым фактором в достижении целей клуба.