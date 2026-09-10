История пишется заново: Криштиану Роналду забил 979-й гол в своей карьере!

Матчи 6-го тура Про-лиги Саудовской Аравии подарили болельщикам настоящий футбольный праздник и очередное историческое событие. В Эр-Рияде клуб «Ан-Наср» принял на своем поле команду «Абха». Подопечные Анге Постекоглу продемонстрировали яркую атакующую игру и обыграли соперника со счетом 2:1. Однако самым громким моментом этого противостояния стал очередной феноменальный результат легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду. Лучший бомбардир в истории мирового футбола снова забил гол и еще на шаг приблизился к беспрецедентному рубежу. Итак, кто еще забил голы в матче на «Аль-Авваль Парк», какой известный звездный игрок гостей сократил разрыв в счете и каковы шансы «Ан-Насра» в чемпионской гонке? В конце статьи мы сообщим главную интригу — новый статус «Ан-Насра», набравшего 15 очков в турнирной таблице, а также все подробности шествия Роналду к отметке в 1000 голов.

979-й гол Роналду и важный мяч Аль-Хамдана

Встреча в Эр-Рияде началась под полным территориальным и комбинационным преимуществом подопечных Постекоглу:

Еще один шедевр от Роналду: На 22-й минуте матча Криштиану Роналду точно поразил ворота соперника и открыл счет (1:0); этот гол вошел в историю как 979-й официальный мяч португальской звезды в профессиональной карьере;

Преимущество от Аль-Хамдана: На 58-й минуте второго тайма активный Аль-Хамдан увеличил разрыв в счете до двух мячей, закрепив победу своей команды (2:0);

Ответ Набиля Фекира: Гости не собирались сдаваться — на 75-й минуте известный французский полузащитник «Абхи» Набиль Фекир сумел сократить разрыв в счете (2:1);

Уверенная концовка: В оставшиеся минуты оборона хозяев и вратарь Бенто сыграли хладнокровно, удержав победный счет до конца встречи.

«Роналду выходит на поле с высочайшей мотивацией в каждом матче. Каждый его гол придает силы нашей команде и обеспечивает наши победы», — отмечается в аналитических обзорах матча.

Стартовый состав команды и замены

Анге Постекоглу выпустил на поле следующий сильный состав ради завоевания этих важных 3 очков:

Состав «Ан-Насра»: Бенто, Бушал, Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Ан-Насир (Аль-Наджди, 76), Анджело, Аль-Хайбари, Саму Кошта, Садио Мане, Аль-Хамдан (Айман Яхья, 76), Криштиану Роналду;

Тактический баланс: Если в центре поля контроль мяча удерживали Саму Кошта и Аль-Хайбари, то в атакующей тройке Мане, Роналду и Аль-Хамдан держали защиту соперника под постоянным давлением.

Ситуация в турнирной таблице Про-лиги Саудовской Аравии

Самый важный вопрос, который интересовал многих футбольным фанатов — какие изменения произошли в чемпионской гонке после этого успеха и сколько осталось Роналду до его грандиозной цели. Главный вывод заключается в том, что «Ан-Наср», одержавший ценную победу дома, довел количество своих очков до 15 и уверенно идет на 2-м месте в турнирной таблице. Потерпевшая поражение «Абха» с 1 очком остается на самом последнем, 18-м месте в таблице. С другой стороны, покорив рубеж в 979 голов, Криштиану Роналду осталось забить всего 21 мяч до достижения небывалой в истории футбола вершины в 1000 голов. Нынешняя спортивная форма нападающего показывает, что он в скором времени официально оформит этот невероятный исторический результат.

Как вы думаете, сможет ли Криштиану Роналду забить свой 1000-й гол в карьере уже в этом сезоне? Способен ли обновленный «Ан-Наср» под руководством Анге Постекоглу выиграть чемпионство Про-лиги Саудовской Аравии в этом году? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого горячего результата, обновляющего историю мирового футбола, со своими близкими и футбольными болельщиками!