Обновленный общий этап Элитной Лиги чемпионов Азии начался для клубов Узбекистана с неожиданного накала и грандиозных результатов. В одном из самых центральных матчей 1-го тура, прошедшем на земле Саудовской Аравии, ташкентский «Пахтакор» мужественно сыграл на поле звездного гиганта из Джидды «Аль-Ахли» и зафиксировал сенсационную ничью со счетом 1:1. Как сообщает известное саудовское издание «Аш-Шарк аль-Аусат», «львы», которые были на шаг от победы, повергли соперника в настоящий шок — хозяева спаслись от позорного поражения лишь благодаря голу, забитому на последних добавленных арбитром минутах.

В то время как эксперты бьют тревогу по поводу слабой и разлаженной игры «Аль-Ахли», наставник саудовцев Марин Пушич отвергает критику, заявляя, что его команда полностью контролировала ход матча и нанесла более 20 ударов. Вместе с тем действующий чемпион страны «Нефтчи», защищающий честь Узбекистана в этом престижном турнире, также обыграл на своем поле ирацкий «Эйр Форс» со счетом 1:0, продемонстрировав мощь отечественных клубов в Элитной Лиге чемпионов. Насколько обоснованы заявления Марина Пушича и нападающих «Аль-Ахли», благодаря какой тактике «Пахтакор» остановил саудовские миллиарды и какие важные битвы ждут нас впереди?

Мужество «львов» в Джидде и драма в компенсированное время

Основные подробности напряженного матча в Саудовской Аравии:

Игра, близкая к победе: «Пахтакор» лидировал в счете на протяжении основного времени матча, поставив хозяев на грань неизбежного поражения;

Спасение в добавленные минуты: «Аль-Ахли» забил мяч лишь в компенсированное судьей время, избежав великого позора перед собственными болельщиками;

Критика экспертов: Аналитики саудовского футбола подчеркнули наличие системного кризиса в игре местного гранда и то, что «Пахтакор» полностью переиграл соперника тактически.

Самооправдание Марина Пушича и спор о 20 ударах

Спокойные ответы главного тренера «Аль-Ахли» на пресс-конференции:

«Контроль был за нами с первой минуты»: В интервью изданию «Аш-Шарк аль-Аусат» тренер подчеркнул, что от начала и до конца встречи на поле доминировал только клуб из Джидды;

Более 20 ударов: По словам Пушича, команда нанесла по воротам соперника свыше 20 ударов, однако хромала реализация: «Мы всегда были лучше соперника в игре и контролировали ход матча. Я горжусь своими игроками», — заявил он;

Возмущение Аль-Бурайкана: Нападающий саудовского клуба Фирас Аль-Бурайкан также поддержал мнение наставника, утверждая, что команда показала игру, заслуживающую абсолютной победы, а не ничьей 1:1;

Внимание на новый фронт: Саудовский клуб переключает все внимание с Элитной ЛЧ на важный матч в рамках Кубка Африки-Азии-Тихоокеанского региона, впереди их ожидает знаменитый южноафриканский клуб «Мамелоди Сандаунз».

Победная походка «Нефтчи»: шествие узбекского футбола в Азии

Еще один героический момент 1-го тура турнира:

«Нефтчи» — «Эйр Форс» 1:0: Действующий чемпион Узбекистана в напряженном противостоянии в Фергане с минимальным счетом 1:0 одолел ирацкий клуб «Эйр Форс»;

Ценные три очка: Ферганцы обеспечили себе важную победу уже в первом матче общего этапа, заняв высокие позиции в турнирной таблице;

Конкурентоспособность на азиатской арене: Победа «Нефтчи» и ничья «Пахтакора» в Саудовской Аравии в очередной раз доказали, что узбекские клубы могут свободно состязаться в силе с самыми богатыми и мощными командами континента.

Такой боевой и смелый старт узбекских команд в Элитной Лиге чемпионов Азии является ярким примером выхода нашего национального футбола на новый этап.

А как считаете вы, близко ли к правде заявление наставника «Аль-Ахли» Марина Пушича «мы были сильнее во всех аспектах» или «Пахтакор» преподал саудовскому гранду настоящий урок футбола? У кого из наших команд — «Пахтакора» или «Нефтчи» — больше шансов выйти в следующий этап на общем этапе? Оставляйте свои мнения в комментариях и с гордостью делитесь этой статьей о подвиге узбекских клубов на континентальных полях со всеми любителями футбола!