«Барселона», победив египетского гранда, завоевала Кубок Гампера

·1·Спорт
«Барселона», победив египетского гранда, завоевала Кубок Гампера

Каталонский клуб «Барселона» в финале традиционно проводимого перед началом нового сезона Кубка Жоана Гампера встретился с известным египетским клубом «Аль-Ахли». Подопечные Ханса-Дитера Флика одержали победу со счётом 2:1 в напряжённом и зрелищном матче, оставив главный трофей в своём музее. Кто блистал в этом матче и как была добыта победа?

Два удара в первом тайме и уверенный старт

«Сине-гранатовые», активно начавшие матч в атаке, открыли счёт уже на 29-й минуте благодаря точному удару Хамзы Абделькарима. Незадолго до окончания тайма временный капитан команды Рафинья безупречно реализовал пенальти и увеличил преимущество до двух мячей.

На 53-й минуте второго тайма египтянин Зизо забил ответный гол и вернул интригу, однако «Барселона» надёжно сыграла в обороне и сохранила победу.

Факты о финале Кубка Жоана Гампера

Показатель

«Барселона» (Испания)

«Аль-Ахли» (Египет)

Итоговый счёт

2

1

Авторы голов

Абделькарим (29'), Рафинья (45' пен.)

Зизо (53')

Тренер

Ханс-Дитер Флик

Главный трофей

Победитель Кубка Жоана Гампера

Финалист кубка

Составы и звёзды, вышедшие на замену

  • Стартовый состав «Барселоны»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Кунде, Эспарт, Жерар Мартин, Бальде, Берналь, Фермин Лопес, Рафинья, Ламин Ямаль, Хамза Абделькарим.

  • Вышли на замену: Дани Ольмо (46'), Гави (63'), Войцех Щенсны (73'), Карим Адейеми (73'), Бисиву (73').

Эта победа станет для «Барселоны» серьёзным психологическим импульсом и фундаментом для чемпионства перед официальными матчами нового сезона.

Как вы считаете, готова ли обновлённая «Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика в новом сезоне в полной мере завоевать главные трофеи Ла Лиги и Лиги чемпионов?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно поделитесь этой хорошей новостью со всеми преданными болельщиками «Барсы»!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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