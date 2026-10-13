У кого больше шансов на победу в Лиге чемпионов? Прогноз перед 2-м туром

·52·Спорт
У кого больше шансов на победу в Лиге чемпионов? Прогноз перед 2-м туром

Суперкомпьютер компании Opta, являющейся ведущим мировым экспертом в области спортивной статистики и анализа, назвал главные команды-претендентки на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА. Согласно прогнозу, созданному на основе искусственного интеллекта и тысяч симуляций, самые высокие шансы на триумф в самом престижном еврокубковом турнире имеет финалист прошлого сезона.

В первую тройку рейтинга вошли гранд-клубы Англии и Германии, причем процентное соотношение говорит об упорной борьбе.

Топ-3 претендента: Фавориты и их шансы

Согласно данным суперкомпьютера Opta:

  • «Арсенал» — 21 процент: Лондонский клуб признан главным фаворитом на завоевание главного трофея Лиги чемпионов. «Канониры» вышли в лидеры за счет прошлогоднего опыта и мощного состава;

  • «Манчестер Сити» — 18 процентов: На второй строчке расположился еще один представитель Англии — «горожане», демонстрирующие стабильную игру;

  • «Бавария» — 17 процентов: Мюнхенский гигант замыкает тройку лидеров, и ожидается, что он составит серьезную конкуренцию английским командам в чемпионской гонке.

Матчи 2-го тура: Каких противостояний ждать сегодня и завтра?

Сегодня, 13 октября, стартует очередной 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов:

  • «Арсенал» — «Лилль»: Главный фаворит — лондонский клуб — примет французский «Лилль» на своем поле, матч начнется в 00:00 по ташкентскому времени;

  • «Викинг» — «Бавария»: Мюнхенцы проведут выездной матч против норвежского «Викинга» также в 00:00;

  • «Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Одна из центральных игр тура пройдет завтра, 14 октября, на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Аналитики Opta подчеркивают, что результаты каждого тура общего этапа будут напрямую влиять на итоговые вероятности и шансы команд в плей-офф.

Лига чемпионов УЕФААрсеналМанчестер СитиБавария
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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