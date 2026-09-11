Криштиану Роналду начинает борьбу за победу в Лиге чемпионов АФК

Новый сезон Лиги чемпионов АФК, стартующий на следующей неделе, может стать для Криштиану Роналду одним из последних шансов завоевать престижный континентальный трофей. Как сообщает Goal.com, саудовские клубы, инвестировавшие в последние годы миллиарды долларов, вновь полны решимости установить свое доминирование в азиатском футболе, и пять команд входят в число главных претендентов на победу в турнире. Об этом сообщает Goal.com.

Среди саудовских клубов, направивших более двух миллиардов долларов на трансферный рынок с 2023 года, особое внимание приковано к «Аль-Насру». Эр-риядский клуб, выступающий под руководством нового главного тренера Ангелоса Постекоглу и усиленный такими звездами, как Криштиану Роналду и Жоау Феликс, нацелен на завоевание континентального кубка в этом сезоне. Команда, занявшая второе место во втором по значимости азиатском клубном турнире в прошлом сезоне, приложит все усилия для победы в главном соревновании.

Португальский нападающий команды Жоау Феликс в интервью Ассокиатед Пресс подчеркнул, что перед клубом стоят только самые высокие цели. По его словам, состав достаточно глубокий и сильный, а их главная задача — побеждать во всех турнирах, в которых они участвуют, включая национальный чемпионат, кубок и Лигу чемпионов АФК. «Мы играем не просто ради мечты, мы выходим на поле, чтобы побеждать», — заявил футболист.

Острая конкуренция и расходы в Западном регионе

Борьба в Западном регионе приняла еще более ожесточенный характер: действующий чемпион «Аль-Ахли» стремится к третьему чемпионскому титулу подряд. Капитан команды Эдуар Менди заявил, что клуб намерен повторить успех прошлого года и сделает все возможное, чтобы сохранить статус сильнейшей команды Азии. В то же время их местный соперник «Аль-Хиляль» потратил более 200 миллионов долларов на подписание звезд Английской Премьер-лиги — Олли Уоткинса, Габриэля Мартинелли и Крисенсио Саммервилла.

Однако из-за геополитической ситуации и вопросов безопасности в регионе представители Ирана вынуждены проводить свои домашние матчи на нейтральных полях. Несмотря на это, клубы из стран Персидского залива стремятся сохранить свое преимущество в западной части турнира, несмотря на сильное сопротивление традиционных грандов из Японии и Южной Кореи в восточной зоне.

Центральные матчи первого тура

В первом туре турнира «Аль-Наср» отправится в гости к клубу «Аль-Айн» из ОАЭ, а «Аль-Ахли» примет на своем поле узбекский «Пахтакор». Также иранские команды «Эстегляль» и «Трактор» проведут свои игры на нейтральных полях. После группового этапа по восемь лучших команд из каждого региона выйдут в 1/8 финала и продолжат борьбу за континентальный трон.